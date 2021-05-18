Fransa Başbakanı Castex'ten cılız 'Gazze' tepkisi

Ulusal Mecliste milletvekillerini sorularını yanıtlayan Fransa Başbakanı Jean Castex, tüm taraflara şiddete ve provokasyonlara derhal son vermeleri çağrısında bulundu.

Gazze'ye önemli bir geçiş noktasını kapatan terör devleti İsrail'e, Gazze'ye hızlı ve engelsiz yardım girişine izin vermesi çağrısı yapan Castex, durumun gerçekten aşırı kötü ve endişe verici bir hal aldığını, insani bilançonun çok ağır olduğunu vurguladı.

Castex, Gazze'nin 15 yıldır abluka altında olduğunu anımsatarak, "Gazze'deki sivil nüfusun akıbeti konusunda endişeliyiz" ifadesini kullandı.

Fransa'nın yurt dışındaki vatandaşlarının temsilcilerinden biri olarak parlamentoda yer alan ve kendini İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakın olarak tanıtan milletvekili Meyer Habib'in Castex'in konuşması sırasında Meclis'i terk etmesi dikkati çekti.