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Dünya Fransa barışçıl protestoculara baskı uyguladı
Dünya

Fransa barışçıl protestoculara baskı uyguladı

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Fransa'da 2018'den bu yana özellikle sarı yeleklilerin gösterilerinde binlerce barışçıl protestocunun şiddetli baskılarla hedef alındığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-30 23:02:00 -
Fransa barışçıl protestoculara baskı uyguladı

Örgüt tarafından yayımlanan "Fransa'da yasalar, barışçıl protestocuları bastırmak için silah olarak kullanıldı" başlıklı raporda, Fransız yetkililerin hiçbir şiddet eylemine başvurmayan kişileri para cezasına mahkum etmek, keyfi şekilde gözaltına almak ve yargılamak için yasaları kötüye kullandığı belirtildi. Fransa'da 2018'den bu yana özellikle sarı yeleklilerin gösterilerinde binlerce barışçıl protestocunun şiddetli baskılarla hedef alındığı vurgulanan raporda, bunlar arasında gazeteciler ve insan hakları gözlemcilerinin de bulunduğunu kaydedildi. Raporda, sarı yeleklilerin eylemlerinde Kasım 2018 ile Temmuz 2019 arasında 11 bin 203 eylemcinin resmi bir suçlama yöneltilmeden gözaltına alındığı, bunlardan 5 bin 962'sinin serbest bırakıldığı aktarıldı.

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