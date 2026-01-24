Fransa, Akdeniz'de Rus petrol tankerine el koydu

Fransa'nın Akdeniz'de gerçekleştirdiği bu kritik operasyonun, Rusya’nın Batı yaptırımlarını aşmak amacıyla kullandığı iddia edilen “gölge filo” faaliyetleri kapsamında yapıldığı bildirildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya üzerinden yaptığı sert açıklamada; “Müdahale edilen GRINCH adlı tankerin, Rusya’nın Murmansk kentinden yola çıktığını ve uluslararası deniz hukukuna aykırı şekilde yasa dışı petrol taşıdığını” öne sürdü.

Operasyonun Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne dayandırıldığını belirten Macron, geminin güvenli bir istikamete yönlendirildiğini ifade etti.

"GÖLGE FİLO" NEDİR? BATI'NIN AMBARGO KORKUSU

Batılı ülkelerin Rusya’ya yönelik ağır yaptırımlarını baypas etmek için kullanılan bu ağ, eski, sigortasız ya da sahte bayrak taşıyan gemilerden oluşuyor.

Rusya’nın bu “gölge filo” aracılığıyla kendi petrolünü küresel piyasalara yasa dışı yollarla ulaştırdığı iddia ediliyor.

Fransa’nın bu son hamlesiyle birlikte, Rus enerji ticaretine vurulan bu stratejik darbenin arkasında Birleşik Krallık başta olmak üzere bazı yabancı donanmaların da aktif destek verdiği öğrenildi.