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Dünya

Fransa Adalet Bakanı hakkında resmen soruşturma başlatıldı

Cumhuriyet Adalet Divanı'nda yargılanan Fransa Adalet Bakanı Dupond-Moretti hakkında resmen soruşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-16 19:01:00 -
Fransa Adalet Bakanı hakkında resmen soruşturma başlatıldı

Fransa’da Cumhuriyet Adalet Divanı (CJR), Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti hakkında resmen soruşturma açılmasına karar verdi.

Adalet Bakanı yargılandı

Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti, hakkında "yasadışı çıkar elde etme" şüphesiyle yürütülen ön soruşturma kapsamında Cumhuriyet Adalet Divanı'nda (CJR) yargılandı. Aynı zamanda eski avukat olan Dupond-Moretti, görevdeki bakanlara yönelik şikayetlerle ilgilenen özel mahkeme Cumhuriyet Adalet Divanı tarafından 6 saat boyunca sorgulanırken, yargılama sonucunda Dupond-Moretti hakkında resmen soruşturma açılmasına karar verildi.

Soruşturma düşürülebilir

Fransa yasalarına göre, resmi soruşturma şüpheli hakkında “ciddi veya tutarlı kanıt” bulunduğu anlamına gelirken, suçlanmak anlamına gelmiyor. Dupond-Moretti hakkında açılan soruşturmada Fransız Bakan aleyhine daha fazla delil ortaya çıkması halinde daha sonraki bir tarihte suçlama olabileceği gibi, kanıt bulunamaması durumunda soruşturma düşürülebilir.

"Karara itiraz edeceğiz”

 

Dupond-Moretti’nin avukatlarından Christophe Ingrain sorgunun ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, “Dupond-Moretti'nin açıklamaları ne yazık ki duruşma öncesi alınan kararı bozmaya yetmedi, şimdi karara itiraz edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Hakimler Sendikası ve yolsuzlukla mücadele derneği olan Anticor'un şikayetleri üzerine geçtiğimiz ocak ayında Dupond-Moretti hakkında "yasadışı çıkar elde etme" iddiasıyla soruşturma açılmıştı. Dernekler, Dupond-Moretti’yi daha önce avukat olduğu davalara Adalet Bakanı yetkilerini kullanarak müdahale etmekle suçluyor.

Bakan Dupond-Moretti ise soruşturmayı "hakimler sendikalarının bir manevrası" olarak nitelendirip kınamış, dava ile ilgili "son derece sakin" olduğunu ifade etmişti.

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