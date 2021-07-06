Fransa Adalet Bakanı Dupond-Moretti, Adalet Divan'ında yargılanacak

Fransa'da Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti hakkında "yasadışı çıkar elde etme" şüphesiyle yürütülen soruşturma devam ederken, Dupond-Moretti'nin 16 Temmuz'da Cumhuriyet Adalet Divanı'nda yargılanacağı aktarıldı. Fransa basınında yer alan haberlerde, Adalet Divanı celbinin perşembe günü Moretti'ye teslim edildiği ifade edildi. Bakanları yargılamaya yetkili tek divan olan CJR'nin soruşturma komitesinin 3 sulh hakimi, geçtiğimiz perşembe günü Adalet Bakanlığının binasında arama yaptırmış, arama çalışmaları 15 saat sürmüştü. Dosyaya yakın bir kaynak ise, Dupond-Moretti'nin telefonlarından birine el konulduğunu ve birkaç iş ortağının da maillerinin içeriğine ulaşıldığını iddia etti.

Hakimler Sendikası ve yolsuzlukla mücadele derneği olan Anticor'un şikayetleri üzerine geçtiğimiz ocak ayında Dupond-Moretti hakkında "yasadışı çıkar elde etme" iddiasıyla soruşturma açılmıştı. Dernekler, Dupond-Moretti'yi daha önce avukat olduğu davalara Adalet Bakanı yetkilerini kullanarak müdahale etmekle suçluyor.

Eski bir avukat olan Bakan Dupond-Moretti, soruşturmayı "hakimler sendikalarının bir manevrası" olarak nitelendirip kınayarak, dava ile ilgili "son derece sakin" olduğunu ifade etti.