Fransa AB'ye sarıldı! Küstah Bakan Türkiye'yi tehdit etti

Fransa'nın Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Frank Riester, Fransız milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada, Fransa ve Avrupa'nın birlik olduğunu söyledi.

Riester, "Gelecek Avrupa Konseyi toplantısında, kendi çıkarlarını ve değerlerini daha iyi korumak için Avrupa, Türkiye ile güç dengesini sağlamlaştırmasına olanak verecek kararlar almak zorunda kalacak." dedi.

Avrupa Konseyi'nin bir sonraki toplantısı 10-11 Aralık'ta Brüksel'de düzenlenecek.

Riester, RTL radyosunda yaptığı açıklamada da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarının boykot edilmesi çağrısına tepki göstermiş, Türk ürünlerine yönelik boykotun gündemlerinde olmadığını söylemişti.