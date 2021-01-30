  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Fransa, AB dışındaki ülkelere giriş çıkışları 31 Ocak'tan itibaren yasaklayacak
Dünya

Fransa, AB dışındaki ülkelere giriş çıkışları 31 Ocak'tan itibaren yasaklayacak

Fransa'da koronavirüse karşı ek tedbir kararları alan Macron hükümeti, 31 Ocak'tan itibaren AB dışındaki ülkelerden Fransa'ya giriş çıkışların zaruri haller dışında yasaklanacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-01-30 00:45:00 - 2021-01-30 00:46:26
Fransa, AB dışındaki ülkelere giriş çıkışları 31 Ocak'tan itibaren yasaklayacak

Fransa, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelerden giriş çıkışları 31 Ocak'tan itibaren askıya alacak.

Fransa Başbakanı Jean Castex, Elysee Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başkanlığında düzenlenen Savunma Konseyi toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu.

Fransa'da koronavirüse karşı ek tedbirler

Kovid-19 salgının durumunun endişe verici olduğunu ifade eden Castex, ülke genelinde 18.00-06.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağının Kovid-19'a karşı etkili olduğunu ancak yetersiz kaldığını söyledi.

Castex, şimdilik yeniden karantina kararı almayacaklarını ancak salgına karşı ek tedbirlerin hayata geçirileceğini aktardı.

AB dışındaki ülkelereden Fransa'ya girişler yasaklanacak

"AB dışındaki ülkelerden Fransa'ya giriş çıkışlar zaruri haller dışında 31 Ocak'tan itibaren yasaklanacak." diyen Castex, sınırlarda çalışanlar hariç AB ülkelerinden gelenler için ise PCR testinin zorunlu olacağını açıkladı.

Castex, ülkede gıda ürünlerinin satılmadığı büyük alışveriş merkezlerinin 31 Ocak'tan itibaren kapatılacağını belirtti.

Sokağa çıkmanın yasak olduğu saatlerde polis ve jandarmanın kontrolleri sıkılaştıracağını kaydeden Castex, insanların mümkün olduğunca evden çalışması gerektiğini söyledi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gönül Dağı ile ilgili merakla beklenen haber geldi
Medya

Gönül Dağı ile ilgili merakla beklenen haber geldi

TRT1'de ekranlara gelen Gönül Dağı dizisinde Sefer karakterini oynayan Ferdi Sancar, gelecek bölümlerle ilgili önemli ipuçlarını verdi...
İkinci el araçta rekor düşüş: Son dört yıldır böylesi görülmedi!
Gündem

İkinci el araçta rekor düşüş: Son dört yıldır böylesi görülmedi!

İkinci el otomobilde rüzgar tersine döndü. Geçtiğimiz yıl fiyatların da talebin de tavan yaptığı sektörde satışlar bıçak gibi kesilirken, ge..
İsrail’den flaş açıklama: Türkiye'ye atama kararı aldık
Dünya

İsrail’den flaş açıklama: Türkiye'ye atama kararı aldık

İsrail'in Türkiye Maslahatgüzarlığı görevine Irit Lillian atandı. Lilian, iki sene önceye kadar İsrail Bulgaristan Büyükelçiliği görevini yü..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay