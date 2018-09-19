Franck Ribery'den sürpriz Galatasaray paylaşımı! Lokomotiv Moskova maçı sonrası...
Bayern Münih'in yıldız futbolcularından Franck Ribery, Galatasaray'ın 3-0 kazandığı Lokomotiv Moskova maçının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.19 Eylül 2018 Çarşamba 01:49
Bayern Munih'in yıldız futbolcusu Franck Ribery Galatasaray'ın 3-0 kazandığı Lokomotiv Moskava galibiyetini sosyal medya hesabından kutladı.
İşte Ribery'nin o paylaşımı:
"Bravo Cimbom. Şampiyonlar Ligi'ne hoş geldin."
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