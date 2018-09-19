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Franck Ribery'den sürpriz Galatasaray paylaşımı! Lokomotiv Moskova maçı sonrası...

Bayern Münih'in yıldız futbolcularından Franck Ribery, Galatasaray'ın 3-0 kazandığı Lokomotiv Moskova maçının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

19 Eylül 2018 Çarşamba 01:49
Franck Ribery'den sürpriz Galatasaray paylaşımı! Lokomotiv Moskova maçı sonrası...

Bayern Munih'in yıldız futbolcusu Franck Ribery Galatasaray'ın 3-0 kazandığı Lokomotiv Moskava galibiyetini sosyal medya hesabından kutladı.

İşte Ribery'nin o paylaşımı:

"Bravo Cimbom. Şampiyonlar Ligi'ne hoş geldin."

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 01:49
  1. Franck Ribery
  2. Galatasaray
  3. Şampiyonlar Ligi
  4. Lokomotiv Moskova
  5. Bayern Münih

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