France 24'ten Türkiye ile ilgili alçak provokasyon!

Türkiye aleyhine yalan ve alçak haberler yaparak batıyı Türkiye'ye karşı kışkırtmaya çalışan Fransız medyası yeni bir provokasyona daha imza attı.

Son haftalarda Ermenistan ve Azerbaycan arasında yaşanan gerilimlerin ardından Türkiye'de farklı illerde vatandaşların Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla sokağa çıkarak Azerbaycan'a destek vermesini hazmedemeyen France 24 haber sitesi, 5 Ekim'de çekildiği iddia edilen konvoy görüntülerini 'Türkler, Ermeni mahallesine baskın düzenledi' başlığı ile duyurarak okuyucularını kandırdı.

Haberde, İstanbul merkezli bir gazetede çalışan sözde bir gazetecinin yorumu da paylaşıldı. Polisin kamu düzenini bozduğu gerekçesi ile bu konvoyları anında durdurması gerektiğini belirten gazeteci, yetkililerin bu saldırıları(sözde) umursamadığını ileri sürdü.