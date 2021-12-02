Frambuazlı cheesecake tarifi, nasıl yapılır?

Malzemeler

700 gr labne peyniri

1 su bardağı toz şeker

3 adet yumurta

1 paket krema

1 paket vanilya (1 bucuk ta kullanabilirsiniz)

2 yemek kasigi nisasta

1 yemek kasigi un

Taban malzemesi;

2 paket burcak biskuvi (tabani daha ince isterseniz 1 bucuk paket biskuvi kullanin)

1 subaragi findik ( bende fındık yoktu bu sefer dindiniz yaptım ama fındıklonın lezzeti ıkiye çıkıyor)

100 gr tereyagi

Yapilisi;

Biskuvileri ve findiklari robottan gecirin. Erimis tereyagi ile yogurun.

Kelepceli kalibin alt kismini kapatirken yagli kagit serin. Kalibin altini ve yanlarini Aliminyum folyo ile kaplayin. Şimdi hazirlanmis olan biskuvi karisimini kalibin altina bastirarak yerlestirin ve kremayı hazirlayana kadar buzluga atin.