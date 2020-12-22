FOX’un rezil dizisinden ayrılıp Uyanış Büyük Selçuklu dizisine katıldı!

Pazartesi akşamları diziler arasındaki rekabette TRT1 Uyanış Büyük Selçuklu ile AB ve ABC1 kategorilerinde birinciliği kimseye kaptırmıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ı kulis bilgisine göre FOX TV’nin rezalet dizisi Yasak Elma’da bir süre rol alan ve 85. bölümde diziyle yollarını ayıran Buçe Buse Kahraman, yeni bir anlaşma yaptı. TRT1 dizisiyle ekranda olacak Kahraman’ın rolü de merak ediliyor.

Akli Film tarafından hazırlanmakta olan ve Emre Konuk’un yönetmen koltuğunda oturduğu Uyanış Büyük Selçuklu, bu sezona güçlü bir başlangıç yaptı.