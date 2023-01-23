Fox'un o ahlaksız dizisi ile ilgili flaş gelişme! Sonunda bu mu olacak?

Yayınlandığı Fox TV'de işlediği çarpık ilişkilerle gündemden düşmeyen Yasak Elma dizisi ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Dizinin televizyondaki yayınlarına son verip, platformda yoluna devam edeceği konuşuluyor.

Şevval Sam ve Eda Ece'nin uzun süredir rol aldığı Yasak Elma dizisinin bu sezon sonu final yapması planlanıyordu. Ama yeni kurulan Disney Plus Yasak Elma adlı rezil diziyi film olarak gündemine alma kararı verdiği iddia edildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; geçen yaz çekilmesi planlanan proje ekip çok yorgun olduğu için bu yıla ertelenmişti. Medyapım’ın filmi bu yaz çekeceği konuşuluyor.

Öte yandan Yasak Elma’yla ilgili kulislerde bir de bomba bilgi dolaşıyor. Rezil dizinin bu sezon biteceği açıklanmış, başta Eda Ece olmak üzere oyuncular da bu bilgiyi teyit etmişti. Ancak resmi bir bilgi olmamakla beraber yapımcı Fatih Aksoy’un dizinin 7. sezonu da çekmeyi düşündüğü öğrenildi.