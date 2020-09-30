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Medya FOX’un ahlaksız dizisine halk tokadı! Neye uğradıklarını şaşırdılar
Medya

FOX’un ahlaksız dizisine halk tokadı! Neye uğradıklarını şaşırdılar

Ekranlarını adeta 'ahlaksızlığın propagandası'na açan FOX’un skandallarıyla bilinen dizisi ‘Yasak Elma’ reytinglerde çakıldı. Ahlaksızlıkları teker teker deşifre edilen dizinin izlenme oranında eski sezonlarına göre yeni sezonda büyük düşüş yaşandı. Halk, ahlaksızlığa prim vermeyerek milli ve manevi değerlerine uymayan yapımlara ilgi göstermedi. 'Uyanış: Büyük Selçuklu' dizisinin de aynı gün yayına girmesiyle birlikte ahlaksız yapımın dizi çöplüğüne atılacağı yorumları yapılıyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-30 12:17:00 - 2020-09-30 12:23:18
FOX’un ahlaksız dizisine halk tokadı! Neye uğradıklarını şaşırdılar

Televizyon ekranlarının dizilere teslim edildiği son dönemlerde piyasaya sürülen ahlak dışı yapımların ardı arkası kesilmiyor.

Ekranlarının ahlaksızlığın propagandasının yapıldığı mecraya çeviren FOX TV’de yayınlanan ‘Yasak Elma’ adlı dizi de çok sayıda skandal deşifre olmuş, çarpık ilişkilerin konu alındığı dizi tepkileri üzerine çekmişti.

Deşifre oldular

Yeniakit.com.tr rezil dizinin ahlaksızlıklarını deşifre eden haberlerin ardından dizinin izlenme oranında büyük düşüş yaşandı. Ahlakızlığını deşifre ettiğimiz skandal diziye bir de halk tokadı geldi.

Dizideki çarpık ilişkiler, ahlaksızlıklar ve bilinç altı sahnelerle Kur’an’a yapılan saygısızlıklar Yeniakit.com.tr tarafından deşifre edilmişti.

Halktan tokadı yediler

Dizinin izleyici kitlesi ahlaki yapıyı dezenformasyona uğratmaya çalışan ve manevi değerlere saygısızlık yapılan saygızlığı affetmedi.

Türk toplumunun ahlaki yapısını hedef alan dizinin izlenme oranı geçtiğimiz sezonlarına göre yeni sezonda oldukça düştü.

Dizinin imza attığı skandallarla ilgili yorumlar da sosyal medyada dikkat çekiyor.

"Dizi çöplüğüne atılacak"

Yasak Elma dizisi geçtiğimiz sezonlarda reyting sıralamasında devamlı ilk iki içerisinde yer alırken, Akit’in ahlaksızlığı deşifre eden haberlerinin ardından reytingleri düşüşe geçti. Aileyi hedef alan skandal yapım, Uyanış Büyük Selçuklu’nun da yayına girmesiyle birlikte Show TV’nin şiddeti özendiren dizisi Çukur’un ardından bu hafta 3. sırada zor tutunabildi.

FOX TV yayınları
FOX TV yayınları

Medya

FOX TV yayınları

FOX TV dizileri
FOX TV dizileri

Medya

FOX TV dizileri

Sosyal medyada ahlak düşmanlığı yapılan dizinin yakın bir zamanda dizi çöplüğündeki yerini alacağı yorumları yapılıyor.

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