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FOX'tan İsmail Küçükkaya ve ayrılık açıklaması

FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, kanaldaki ayrılık iddialarıyla ilgili olarak açıklama yaptı.

21 Temmuz 2019 Pazar 17:15
FOX'tan İsmail Küçükkaya ve ayrılık açıklaması

FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla, İsmail Küçükkaya hakkında ortaya atılan iddialara yanıt verdi. Şentürk, Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya ile olan fotoğrafını paylaşarak, ayrılık söylentilerine açıklık getirdi.

Doğan Şentürk, "Deli kuyuya taş atmış kırk akıllı çıkaramamış O delinin başlığına bak içeriğine bak neresinden tutalım! @KucukkayaIsmail⁩ da ⁦@fatihportakal⁩ da ben ⁦@dogansenturk⁩ de buradayız" ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 17:15
  1. FOX
  2. İsmail Küçükkaya

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  • Zaten yahudi kanalına yakışırsınız... Zaten yahudi kanalına yakışırsınız... 12 dk önce
    Hacı hacıyı mekke de..........

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