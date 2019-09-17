0553 313 94 23

FOX’ta hatlar karıştı! Portakal apar topar özür diledi

FETÖ soruşturmasında savcı Murat Yönder'e verilen hapis cezasının haberini ekranlara getiren Fatih Portakal, haberde ismi geçen Emekli SAT komandosu Levent Bektaş'ın fotoğrafının kullanıldığını görünce neye uğradığını şaşırdı. Portakal, Bektaş ve ailesinden özür üstüne özür diledi.

17 Eylül 2019 Salı 11:15

FETÖ sanığı Murat Yönder, örgüt üyeliğinden 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Konuyla ilgili detayları ekran başındakilere aktaran Fatih Portakal, haberde Yönder yerine Ergenekon’da ismi geçen Emekli SAT komandosu Levent Bektaş'ın fotoğrafı ekrana gelince neye uğradığını şaşırdı.

Hatayı kısa süre sonra fark eden Fatih Portakal, FETÖ üyeliğinden hüküm yiyen Murat Yönder ile ilgili haberde kullanılan fotoğrafın Levent Bektaş'a ait olduğunu belirterek özür diledi.

"Sizden ve ailenizden özür diliyorum"

Hatanın bilinçli yapılmadığını ifade eden Fatih Portakal, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Levent Bey, kusura bakmayın biz sizi mağdur ettik şu an. Çok özür diliyorum. Bir kez daha biz sizi mağdur ettik ama biz sizi isteyerek mağdur etmedik. Onu da herhalde takdir ediyorsunuzdur. Bir kez daha sizden ailenizden özür diliyorum."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 11:15
  1. Hatay
  2. Ergenekon davası
  3. FETÖ sanığı Murat Yönder
  4. Fatih Portakal
  5. Levent Bektaş
  6. Fox TV

YORUM YAZ

  • Leyla Leyla 20 dk önce
    Ya şu hışırportakal çürüğününşaşkınlıklarını gündeme alıp durmayın 
  • Karamanlı Karamanlı 23 dk önce
    Eee ne var bunda apar topar diyecek. Yanlış yapmış, kabul ediyor, insan gibi özür diliyor.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Fındık üreticisine ödeme yapıldı müjdesi
  1. Fındık üreticisine ödeme yapıldı müjdesi
  2. Teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul..
  3. Kocaeli Üniversitesi 5 Akademik..
  4. Ankara merkezli 8 ilde FETÖ..
  5. İOS'da WhatsApp mesajları silinmiyor..
  6. Türksat'tan TEKNOFEST'te '8K' çekim..
  7. Hüda-Par’dan Kulp saldırısına sert tepki
  8. İran lideri Ali Hamaney: ABD ile..
  9. Yargıtay ve Danıştayın yeni üyeleri..
  10. Türk Hava Yolları Galatasaray'ın yeni..
  11. Engelli emekliliğinde son yedi yıl..
  12. YPG/PKK ile ÖSO arasında çatışmalar..
  13. AK Parti’den kimler istifa etti? AK..
  14. FETÖ'nün TSK yapılanmasında 138..
  15. MHP’li vekilden çarpıcı iddia:..
  16. ALESgiriş sınavbaşvurularıbaşladı
  17. Cenk Tosun gemileri yaktı! Türkiye’ye..
  18. 15 yıl önce kimliğini kaybetti: Başına..
  19. Tütün koçanı olanın tarım Bağ-Kur..
  20. Ödenen prim ileri yaşta geri alınabilir
  21. O ülkede Cumhurbaşkanı'nın katıldığı..
  22. Keşmir'deki durumu gözlemleyecek Türk..
  23. MHP'de onlarca istifa! İYİ Parti'ye..
  24. Organik tarıma Avrupa İmar ve Kalkınma..
  25. Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani..
  26. FETÖ'ye 'ByLock' operasyonu: 6 emniyet..
  27. Pakistan'dan Türkiye açıklaması!
  28. Cumhurbaşkanlığından 2023 açıklaması:..
  29. Bir HDP’li başkan daha gözaltında!
  30. Melike Göksu kimdir? Karayazı HDP..
Onlarcası HDP binasından çıkarıldı! Acılı aileler tepki gösterdi
Onlarcası HDP binasından çıkarıldı! Acılı aileler tepki gösterdi
Zirveye damga vuran olay! Putin Kuran-ı Kerim'den ayet okudu
Zirveye damga vuran olay! Putin Kuran-ı Kerim'den ayet okudu
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Menzil'e saldıranlara cevap!
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Menzil'e saldıranlara cevap!
Kayyımlara ve Demirtaş’ın tutukluluğuna karşı çıkan eski bakandan skandal çıkış!
Kayyımlara ve Demirtaş’ın tutukluluğuna karşı çıkan eski bakandan skandal çıkış!
Bu fotoğraftakilerin hepsi öldü
Bu fotoğraftakilerin hepsi öldü

Günün Karikatürü

17 Eylul 2019
'Makineler insanları yönetecek' diyen Musk'a tarihi ayar
'Makineler insanları yönetecek' diyen Musk'a tarihi ayar
AK Partili Başkandan Ekrem İmamoğlu'na ders niteliğinde hamle
AK Partili Başkandan Ekrem İmamoğlu'na ders niteliğinde hamle