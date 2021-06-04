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Medya FOX TV'ye halktan bir tokat daha! Daha fazla dayanamadı
Medya

FOX TV'ye halktan bir tokat daha! Daha fazla dayanamadı

Skandal dizilerin boy gösterdiği Amerikan merkezli FOX TV'nin bir dizisi daha elinde patladı. Halkın rağbet göstermediği “Savaşçı” adlı dizide başrol işi bırakırken öte yanda final kararı geldi.

Yeniakit Publisher
2021-06-04 09:40:00 -
FOX TV'ye halktan bir tokat daha! Daha fazla dayanamadı

Ahlaksız içeriklere sahip yapımları ile toplumun ahlaki yapısını yozlaştıran Amerikan merkezli FOX  TV artık halktan istediği ilgili göremiyor.

Kanalın elinde patlayan dizilerine bir yenisi daha eklendi.

Geçtiğimiz sezon reytinglerde çakıldığı için yeni sezonunun yayınlanıp yayınlanmayacağı muallakta kalan ‘Savaşçı’ adlı dizisinin artık fişi çekiliyor.

FOX’un dizi çöplüğündeki yerini alacak

Bir türlü düzlüğe çıkamayan dizi oyuncu Berk Oktay'ın yerine gelen Tamer Karadağlı ile de istediği reyting sonuçlarını alamadı. Diziye sadece 6 bölüm dayanabilen Tamer Karadağlı da ayrıldıktan sonra reytinglerdeki düşüş ise giderek hızlandı. Sizi toparlanamayınca Savaşçı ve FOX TV'nin yol ayrımına girdiği öğrenildi. Savaşçı dizisinin yayınlanacak 2 yeni bölümünün ardından fişi çekilecek.

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