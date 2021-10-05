FOX TV'deki 'Porno' skandalında yeni perde! Mesele Fulya Öztürk’ün programı değil sen hala anlamadın mı?

Yahudi medya patronu Rupert Murdoch'un sahibi olduğu FOX TV'deki gündüz kuşağı programlarından 'Fulya İle Umudun Olsun'un programında geçtiğimiz günlerde bir skandala imza atılmıştı. Canlı yayında bir adamın cinsel içerikli videosu izletilerek reyting kasma girişimleri, halktan büyük tepki almıştı. Bu rezilliğe yıllarca FOX TV'de haber spikerliği yapan Fatih Portakal bile tepki göstererek "Bu ve benzerlerine program denmemeli. İğrenç içerikler. Böyle içeriklere izin verenlerde kabahat" demişti. Yaşanan olaylarla ilgili Cüneyt Öztürk'ten çarpıcı bir açıklama geldi. Öztürk, konuya ilişkin "Fox’da başka bir kavga ve hesaplaşma var…" dedi.

Fulya Öztürk'ten savunma: Parayı hayra kullanıyorum

Skandal olayı, dramatize etmeye çalışan Öztürk, 'Ben 2 aydır maaş alıyorum, üstüme bir çöp almadım. Kazandığım parayla hiçbir şey almadım. Hayır işliyorum." diyerek programda yaşanan rezilliği savunmaya çalıştı. Toplumun büyük bir kısmı bu olaya tepki gösterirken, bugün bir açıklamada Cüneyt Öztürk'ten geldi.

"Mesele Fulya Öztürk’ün programı değil sen hala anlamadın mı?"

FOX TV'de yaşanan skandal olayla ve sonrasında Fatih Portakal'ın verdiği tepkiyle ilgili bir video yayınlayan Cüneyt Öztürk, Fatih Portakal'ın aslında bu çıkışıyla Fulya Öztürk'e değil, FOX TV Genel Yayın yönetmeni Doğan Şentürk'e gönderme yaptığını, orada başka bir hikaye olduğunu söyledi. Öztürk bu olaya ilişkin, "Belkide üstü örtülen Fatih Portakal'ın ayrılma süreciyle ilgili dışa vurumudur gibi geldi bana" ifadelerini kullandı. Cüneyt Öztürk, videoyu sosyal medya hesabından ""Mesele Fulya Öztürk’ün programı değil sen hala anlamadın mı? Fox’da başka bir kavga ve hesaplaşma var…" notuyla paylaştı.