FOX TV’de yaprak dökümü! Mucize Doktor dizisinden ayrıldığını duyurdu
Rezil dizileri birer birer yayından kaldırılan FOX TV’de yaprak dökümleri de devam ediyor. ‘Savaşçı’ dizisinden ayrılan Berk Oktay’ın ardından “Mucize Doktor” dizisine sonradan dahil olan oyuncu Seda Bakan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda diziden ayrıldığını duyurdu.
Rezil dizileri bir bir final yapan, Yahudi medya patronu Murdoch’un sahibi olduğu FOX TV’de dizi oyuncuları da dizilerden teker teker ayrılıyor.
Mucize Doktor dün akşam 42. yeni bölümüyle ekrana geldi. Dizide Ferda rolünü oynayan oyuncu Seda Bakan dizi ile yollarını ayırdı.
Bakan sosyal medya hesabından "Geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanan ve kısa sürede sağlığına kavuşan oyuncu, sosyal medya hesabından kızı "Mucize Doktor'a ve Ferda'ya bu akşam veda ettim. Çok güzel ve yorucu bir süreçti. Tekrar güzel projelerde görüşmek üzere" açıklamasında bulundu.