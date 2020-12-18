FOX TV’de yaprak dökümü! Mucize Doktor dizisinden ayrıldığını duyurdu

Rezil dizileri bir bir final yapan, Yahudi medya patronu Murdoch’un sahibi olduğu FOX TV’de dizi oyuncuları da dizilerden teker teker ayrılıyor.

Mucize Doktor dün akşam 42. yeni bölümüyle ekrana geldi. Dizide Ferda rolünü oynayan oyuncu Seda Bakan dizi ile yollarını ayırdı.

Bakan sosyal medya hesabından "Geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanan ve kısa sürede sağlığına kavuşan oyuncu, sosyal medya hesabından kızı "Mucize Doktor'a ve Ferda'ya bu akşam veda ettim. Çok güzel ve yorucu bir süreçti. Tekrar güzel projelerde görüşmek üzere" açıklamasında bulundu.