Fox TV oyuncusu, Erdoğan'ın da bulunduğu dünya liderlerinin konvoyuna el hareketi çekti! Bakın mahkemede nasıl yırtmaya çalıştı

Fox TV'deki Yasak Elma'da dizisinde oynayan oyuncu Barış Aytaç'ın 2018 yılında İslam İşbirliği Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak üzere gelen dünya liderlerinin konvoyuna uygunsuz hareketlerde bulunduğu gün yüzüne çıktı. Aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu konvoya el hareketi çeken Barış Aytaç'ı, konvoydaki liderlerin korumaları fark etti.

El hareketini gören koruma polisleri oyuncuya müdahale etti

Barış Aytaç'ın yapmış olduğu el hareketini gören koruma polisleri oyuncuya müdahalede bulundu. Cumhurbaşkanlığı koruma polisleri verdikleri ifadesinde Barış Aytaç'ın konvoya yönelik uygunsuz hareketlerde bulunmasının ardından müdahale ettiklerini, Aytaç'ın ruh sağlığının yerinde değilmiş gibi davranışlar sergilediğini, Aytaç'ı tutanak tuttuktan sonra olay yerine gelen asayiş ekiplerine teslim ettiklerini anlattı.

"Psikiyatri ilacı kullanıyorum" diyerek sıyrılmaya çalıştı

Aytaç mahkemede yaptığı savunmada, hasta olduğunu, düzenli olarak psikiyatri ilacı kullandığını belirterek, "Ne yaptığımı hatırlamıyorum" dedi.

Kendisinin herhangi bir şekilde slogan atıp, hakarette bulunmadığını öne süren Aytaç, "Yaptığım iddia edilen hareketi yapmış olsam bile hatırlamıyorum. Çünkü o anda bilincim yerinde değildi" ifadelerini kullandı.

4 yıl hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturma sonunda oyuncu Barış Aytaç hakkında 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçu kapsamında 4 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada koruma polisleri tanık olarak dinlendi.

Tanık polisler mahkemede verdikleri ifadelerinde, olay günü konvoyun yavaş ilerlediğini makam aracının önünde Cumhurbaşkanlığı forsunun göründüğünü Barış Aytaç'ın el hareketini tüm konvoya yaptığını anlattılar. Dava yeni tanıkların dinlenmesi için ertelendi.