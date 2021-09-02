FOX Haber'in GYY'si Doğan Şentürk şaşırmış! Erdoğan'la Kılıçdaroğlu'nu kıyasladı

FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, katıldığı Youtube kanalında yaptığı açıklama ile akıllara durgunluk verdi.

Şentürk, 20 yıldır her seçimden birinci çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile üst üste girdiği her seçimi kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşılaştırdı.

Muhalefetin sözcüsü olmadığını belirten Şentürk, iktidarın metal yorgunluğu olduğunu iddia etti.

Haber kanalında gün boyunca muhalefet güzellemesi yaptırıp iktidarla ilgili asparagas haberlere imza atan FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, "Kimsenin adamı değilim." dedi.

“İlelebet koltuğa yapışmak bu yüzyılın yöntemleri değil, bırakması gerekiyorsa bırakacak.’ diyen Şentürk şöyle konuştu:

Türkiye’de koltuğa oturan gitmiyor. Yani şu anda kimse kongrede Tayyip Erdoğan’ı değiştiremez. Kimse Kemal Kılıçdaroğlu’nu değiştiremez.