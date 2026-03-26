  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
S 400’lere demediklerini bırakmamışlardı! CHP’li Emir hava savunma sisteminin güçlendirilmesini istedi! Amerika rüyası kabusa döndü! Market fiyatları isyan ettirdi! Türkiye Basın Federasyonundan küfürbaz Özgür Özel’e tepki! 'Akit'e seviyesiz saldırı kabul edilemez' İran'dan ABD'ye müzakere cevabı: Saldırıları durdur ve tüm zararımızı karşıla! DEM’li Başkan Ekrem’in izinde! Sonun benzemesin! Pensilvanya yazıyor CHP okuyor! İhanet trafiği suçüstü deşifre oldu! Sıcak saatler! Banka şubesine silahlı saldırı İffetine iftira atıp işten çıkardılar! CHP’li eski başkana sokak ortasında ibretlik ders: Ekmeğimle oynadın, hakkım zehir zıkkım olsun Pompadaki rakamlar alev aldı, sürücüler kontak kapatma noktasına geldi! Akaryakıt kabus oldu! Putin'den endişelendiren savaş açıklaması
Fotokapana kapandılar! Ormanın gizli devriyesi görüntülendi
Yaşam

Fotokapana kapandılar! Ormanın gizli devriyesi görüntülendi

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Bursa’da yaban hayatını izlemek amacıyla kurulan fotokapanlar, bu kez ormanda dolaşan iki çakalı kaydetti.

Bursa’da yaban hayatını izlemek amacıyla ormanlık alanlara yerleştirilen fotokapanlar, bu kez Uludağ’da dolaşan 2 çakalı görüntüledi. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 2'nci Bölge Müdürlüğü tarafından kaçak avlanmayla mücadele ve yemleme çalışmalarını takip etmek amacıyla yaban hayatının yoğun olduğu bölgelere kurulan fotokapanlara bu kez çakallar yansıdı. 2 çakal Uludağ’da ormanda dolaşırken görüntülendi.

 

‘Altın Çakallar Fotokapanda’

Görüntüler, DKMP 2’nci Bölge Müdürlüğü’nün sanal medya hesabından, “Ormanın Gizli Devriyesi: Altın Çakallar Fotokapanda! Fotokapanlarımız bu kez, yaban hayatının dengesi için hayati önem taşıyan iki Altın Çakalı (Canis aureus) bir arada kaydetti. Genellikle geceleri aktif olan ve insanlardan uzak duran bu zeki canlılar, ekosistemde 'temizlikçi' rolü üstlenirler. Kemirgen popülasyonunu dengeleyerek tarım alanlarını koruyan çakallar, sanılanın aksine utangaçtır ve insanlara saldırmaz. Ormanlarımızın bu gizli bekçilerini korumak, doğanın bütünlüğünü korumaktır” mesajıyla paylaşıldı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23