İçişleri Bakanlığı, kimlik belgesiyle gerçekleştirilecek seyahatler için 'fotoğraflı' kimlik kartı şartı getirdi.

Fotoğraflı kimlik belgesi hangi durumlar için zorunlu olacak?

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün genelgesiyle Türkiye'den sadece kimlik belgesiyle gerçekleştirilecek seyahatlerde Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) 9303 belgesindeki standartlara uygun, "fotoğraflı" kimlik kartı şartı aranmaya başlandığı duyuruldu.

"Seyahat Belgesi Olarak Kullanılan TC Kimlik Kartları" konulu genelgede, Türkiye'den KKTC ile ikili anlaşmaların imzalandığı Moldova, Ukrayna, Gürcistan ve Azerbaycan'a, uluslararası mevzuatın öngördüğü Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) 9303 belgesindeki standartlara uygun kimlik kartları ile giriş-çıkış yapılabildiği hatırlatıldı.

Son dönemde söz konusu ülkelere seyahat etmek isteyen 15 yaş altı vatandaş sayısında artış olduğuna dikkat çekilen genelgede, 15 yaş altı bireylere ait fotoğrafsız kimlik kartlarının ICAO standartlarına göre seyahat belgesi olarak geçerli olmadığı ve yolcuların mağduriyet yaşadığı kaydedildi.

Yaşanabilecek mağduriyetleri önlemek amacıyla 15 yaş altı bireyler ve ebeveynlerinin, kimlik kartını seyahat belgesi olarak kullanabilmeleri için fotoğraf zorunluluğu bulunduğu vurgulanan genelgede, "Moldova ve Ukrayna'ya çıkış yapmak üzere fotoğrafsız kimlik kartıyla hudut kapılarımıza gelen vatandaşlarımızın çıkışlarının yaptırılmaması konusunda da hudut kapılarımız talimatlandırılmıştır." denildi.

Fotoğraflı kimlik kartı nasıl alınır?

Talepte bulunan vatandaşlar Nüfus ve Vatandaşlık işleri Genel Müdürlüğü web sitesi üzerinden randevu alabilir veya ilgili çağrı merkezi numarası olan Alo 199 üzerinden randevu kaydınızı gerçekleştirebilirsiniz. Randevunuzu aldıktan bir sonraki adım ise başvuruda bulunduğunuz ilgili nüfus müdürlüğüne gerekli belgeler ile giderek başvurunuzu sonuçlandırmaktır. Randevusuz bir şekilde direkt olarak nüfus müdürlüklerine başvurularak bu işlem gerçekleştirilebileceği gibi yoğunluklar üzerinde bekleme durumu gerçekleşmemesi için randevu gerçekleştirilmesi önemlidir. Gerekli belgeler ile randevu alınan ilgili nüfus müdürlüklerine gidildikten sonra ise normal prosedürler takip edilmektedir.