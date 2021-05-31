Fotoğraf sosyal medyayı salladı! Alişan'dan dikkat çeken Süleyman Soylu paylaşımı
Ünlü sanatçı Alişan, sosyal medya hesabı üzerinden düğününden bir fotoğraf karesi payladı. İçlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da fotoğrafı Alişan "Nikah şahidim olmalarından hep gurur duyacağım" notuyla paylaştı.
Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki hükümete karşı çeşitli iftiralarda bulunan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in hedef aldığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ünlü sanatçı Alişan'dan destek geldi.
"Hep gurur duyacağım"
Sosyal medya hesabından düğününde çekilen bir fotoğrafı paylaşan ünlü şarkıcı, "Nikah şahidim olmalarından hep gurur duyacağım" ifadelerine yer verdi.
Alişan'ın düğününden paylaştığı fotoğraf sosyal medyada geniş yer buldu. 2018 yılında Buse Varol ile evlenen Alişan'ın nikah şahitleri ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Murat Sancak, avukat Kenan Tekdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmuştu.
İşte Alişan'ın o paylaşımı;