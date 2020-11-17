Fotoğraf Dağlık Karabağ'dan biraz önce geldi! Her yeri ateşe vermeye başladılar

Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’da kazandığı zafer sonrası varılan anlaşma gereği Ermenistan, işgal ettiği topraklardan çekiliyor. Ancak, çekildikleri bölgeleri bir yandan da ateşe veriyor.

Ermenistan güçleri, Ağdam'da çekildikleri birçok noktayı ateşe veriyor. Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’da zafer kazanmasının ardından varılan anlaşma gereği Ermenistan, işgal ettiği topraklardan çekiliyor.

Ancak, Ermenistan güçleri çekildikleri bölgeleri bir yandan da ateşe veriyor. O noktalardan biri de Ağdam. TRT haber ekibi, Ermenistan ordusunun Ağdam'da yaktığı bölgeleri görüntüledi. Bölgede bulunan TRT Haber Muhabiri, Ermenistan ordusunun hem sözde karargah olarak kullandıkları yerleri hem de sivil yerleşim yerlerini ateşe verdiklerini aktardı.