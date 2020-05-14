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Aktüel

Fotoğraf çekerken uçurumdan düşen kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-05-14 18:06:58 -
Fotoğraf çekerken uçurumdan düşen kişi hayatını kaybetti

SİİRT (AA) - Siirt'te fotoğraf çekerken dengesini kaybeden kişi uçurumdan düştü.

Alınan bilgiye göre, yakınlarıyla Botan Çayı Deliklitaş mevkisine giden T.Ç. (29) fotoğraf çektiği esnada dengesini kaybetti.

T.Ç'nin kayalıklardan düşmesi üzerine yakınları jandarma, AFAD ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Bölgeye ulaşan ekipler yaptıkları incelemede T.Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Alınan güvenlik önlemlerinin ardından T.Ç'nin cenazesi bulunduğu yerden çıkarılarak Siirt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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