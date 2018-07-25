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Fotoğraf çekerken göle düşen gencin cansız bedeni bulundu

Bingöl’de fotoğraf çekerken sandaldan baraj gölüne düşerek kaybolan 16 yaşındaki gencin cansız bedeni dalgıçlar tarafından yapılan çalışmayla bulundu.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 12:07
Fotoğraf çekerken göle düşen gencin cansız bedeni bulundu

Olay, Solhan ilçesine bağlı Asmakaya köyünde Fırat Nehri Yukarı Kalehan Barajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmit’ten ailesiyle birlikte köye gelen Harun Kurt (16), arkadaşıyla birlikte baraj gölüne gitti.

Barajda sandala binen iki arkadaş fotoğraf çekmek istedi. Bu sırada alabora olan sandalda dengesini kaybeden Kurt suya düştü. Arkadaşının çığlıkları üzerine olay yerine gelen vatandaşların tüm çabalarına rağmen genç bulanamayınca kurtarma ekiplerine haber verildi.

Olay yerine Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, AFAD ve Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar sevk edildi. Yaklaşık 10 saatlik arama sonrasında dalgıçlar, sabaha karşı Kurt'un cansız bedenine ulaşarak sudan çıkarttı. Kurt'un cansız bedeni ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 12:07
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