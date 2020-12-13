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Gündem Fotoğraf bugün çekildi! Şok görüntü
Gündem

Fotoğraf bugün çekildi! Şok görüntü

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul'da ortaya çıkan görüntüler büyük tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2020-12-13 18:12:00 -
Fotoğraf bugün çekildi! Şok görüntü

CHP'li Ekrem İmamoğlu, İBB Başkanı olduğu günden beri İstanbul kirlilik sorunu yaşıyor.

İstanbul Boğazı pislik içinde!

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da duruma tepki gösterdi.

Göksu, İstanbulluların objektifine yansıyan İstanbul Boğazı'nın kirliliğini gösteren fotoğrafları sosyal medyadan yayınladı.

Göksu, "Bugün az da olsa İstanbul sokaklarında bulunan vatandaşlarımızın objektiflerine yansıyan boğazın manzarası. Kendi yetkilerindeki konuları hiçbir zaman gündemine almayan İBB yetkililerinin belki bu duruma bir izahı vardır" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

HERŞEY ÇOK GÜZEL OLUYOR

İMAMOĞLUNA OY VERENLER HERŞEY İSTEDİĞİNİZ GİBİ OLUYOR SEVİNİN.
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Mustafa

Susuzluk ve Orman yangınları. Neden ormanlara yagmur toplama göletleri yapılmaz. Yangın esnasinda kullanmak, yaban hayvanlarını sulamak veya ateşin aşmasına engel su havuzları. Dereleri nehirleri derinleştirin genişletin ama istinat duvarları yapmayın.,! Nekadar su dere nehir ve çay yataklarında tutulursa okadar suyumuz ve balığımız olur. Denize ulaşmadan nehirlerin derelerin çayların sularını kuruyan göllere ponpalanabilir.! yatağı çamurdan temizlenmiş kuruyan veya kurumaya yüz tutmuş göllere . Kara da kalan su bizim denize ulaşan bizim degildir .  
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