Fotoğraf bugün çekildi! Şok görüntü
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul'da ortaya çıkan görüntüler büyük tepki çekti.
CHP'li Ekrem İmamoğlu, İBB Başkanı olduğu günden beri İstanbul kirlilik sorunu yaşıyor.
İstanbul Boğazı pislik içinde!
İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da duruma tepki gösterdi.
Göksu, İstanbulluların objektifine yansıyan İstanbul Boğazı'nın kirliliğini gösteren fotoğrafları sosyal medyadan yayınladı.
Göksu, "Bugün az da olsa İstanbul sokaklarında bulunan vatandaşlarımızın objektiflerine yansıyan boğazın manzarası. Kendi yetkilerindeki konuları hiçbir zaman gündemine almayan İBB yetkililerinin belki bu duruma bir izahı vardır" ifadelerini kullandı.