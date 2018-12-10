Foseptiğe düşen ineği itfaiye kurtardı

İzmir'in Tire ilçesinde, ahırın içindeki foseptiğe düşen gebe inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.



Tire'de Nevzat Eldem'e ait çiftlikteki ineklerden biri, bugün saat 05.00 sıralarında ahırın içindeki 70 santimetre genişliğinde, 2 metre uzunluğunda ve 4 metre derinliğindeki foseptiğe düştü. Sabah ahıra geldiğinde gebe olan ineğinin foseptiğe düştüğünü fark eden Eldem, kendi imkanları ile hayvanı kurtaramayınca, itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekileri, önce içi ağzına kadar dolu olan foseptikte bitkin halde duran ineğin nefes almasını sağladı. Ardından da halatlarla bağlanan hayvan, kepçe yardımıyla yukarı çekilerek foseptikten çıkarıldı. Yaklaşık 2 saatlik çaba sonucu güçlükle kurtarılan inek, itfaiye ekipleri tarafından yıkanarak temizlendi. Veteriner kontrolünden geçirilen ineğin ve yavrusunun sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.