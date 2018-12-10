THY- Euroleague
0553 313 94 23

Foseptiğe düşen ineği itfaiye kurtardı

İzmir Tire'de bulunan Nevzat Eldem'e ait çiftlikte foseptik çukuruna düşen inek, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda kurtarıldı.

10 Aralık 2018 Pazartesi 18:09
Foseptiğe düşen ineği itfaiye kurtardı

İzmir'in Tire ilçesinde, ahırın içindeki foseptiğe düşen gebe inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Tire'de Nevzat Eldem'e ait çiftlikteki ineklerden biri, bugün saat 05.00 sıralarında ahırın içindeki 70 santimetre genişliğinde, 2 metre uzunluğunda ve 4 metre derinliğindeki foseptiğe düştü. Sabah ahıra geldiğinde gebe olan ineğinin foseptiğe düştüğünü fark eden Eldem, kendi imkanları ile hayvanı kurtaramayınca, itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekileri, önce içi ağzına kadar dolu olan foseptikte bitkin halde duran ineğin nefes almasını sağladı. Ardından da halatlarla bağlanan hayvan, kepçe yardımıyla yukarı çekilerek foseptikten çıkarıldı. Yaklaşık 2 saatlik çaba sonucu güçlükle kurtarılan inek, itfaiye ekipleri tarafından yıkanarak temizlendi. Veteriner kontrolünden geçirilen ineğin ve yavrusunun sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 18:09
  1. Foseptiğe düşen ineği itfaiye kurtardı
  2. İzmir
  3. Tire
  4. Nevzat Eldem çiftliği

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AB ile Sırbistan katılım müzakerelerinde 2 fasıl açtı
    1. AB ile Sırbistan katılım..
    2. İngiltere'de Brexit oylaması ertelendi
    3. Eldeki mürekkep lekesini çıkarma..
    4. 2018 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat..
    5. AB İran'la ticaret mekanizması kurmaya..
    6. ABD'de 90 yıllık ahşap evde yangın
    7. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan..
    8. 15 Temmuz gecesi Erdoğan’ı kast ederek..
    9. "4 kıtada 19 ülkede sınav merkezimiz..
    10. Mısır'da askeri üniformaya benzer..
    11. 2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda
    12. AK Parti Bitlis ilçe belediye başkan..
    13. Doğal müshil barut ağacı kabuğu
    14. Galatasaray-Porto maçına doğru
    15. İsrail Gazze sahilinde 11 Filistinliyi..
    16. 15 ülkeden tam 38 akademisyen… ‘Ulu..
    17. Ronaldo, Messi'ye çağrı yaptı
    18. Bebeğinize yemeğini püre şeklinde..
    19. Tayfun Akalın kimdir nerelidir?
    20. 2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    Türk futbolunda görülmemiş olay! Ali Koç'tan futbolculara tarihi ceza
    Türk futbolunda görülmemiş olay! Ali Koç'tan futbolculara tarihi ceza
    Osmanlı mezarlığını gördükten sonra harekete geçti... Hırvat yazar ezber bozdu!
    Osmanlı mezarlığını gördükten sonra harekete geçti... Hırvat yazar ezber bozdu!
    Tarihçi İlber Ortaylı'dan gençlere tavsiye: Kırsal bölgelere yerleşin
    Tarihçi İlber Ortaylı'dan gençlere tavsiye: Kırsal bölgelere yerleşin
    Erdoğan, “Allah’ımız var” dedi, Fransız siyasetçi kudurdu! İğrenç sözler
    Erdoğan, “Allah’ımız var” dedi, Fransız siyasetçi kudurdu! İğrenç sözler
    Laikçi linç görevden aldırdı
    Laikçi linç görevden aldırdı

    Günün Karikatürü

    9 Aralık 2018
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    Merkez Bankası açıkladı! Tedavülden kalkıyor
    Merkez Bankası açıkladı! Tedavülden kalkıyor