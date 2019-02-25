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Forum Trabzon’un minik misafirleri “İnternot Olmaya Var Mısın?” projesinde buluştu

Forum Trabzon, hafta sonunda “İnternot Olmaya Var Mısın?” projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinliklere ev sahipliği yaptı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 14:46
Forum Trabzon’un minik misafirleri “İnternot Olmaya Var Mısın?” projesinde buluştu

Forum Trabzon, hafta sonunda “İnternot Olmaya Var Mısın?” projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinliklere ev sahipliği yaptı.


Google Türkiye ve BTK işbirliği ile geliştirilen “İnternot Olmaya Var mısın?” projesi kapsamında Forum AVM çocukları ağırladı. Gerçekleştirilen etkinliklerde, dijital vatandaşlık kuralları ve internette güvenlik ipuçları üzerine kurgulanmış bir oyun platformu olan “İnterland” ile çocuklara nasıl “İnternot” olacakları anlatıldı. Miniklerin keyifli ve verimli bir hafta sonu geçirmesini sağlayan etkinlikler, zengin içerikleri ve eğitici yönüyle anne babaların da büyük beğenisini kazandı.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 14:46
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