Fortuna Düsseldorf Freiburg maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Bundesliga 6. hafta Almanya Bundesliga'nın 6. haftasında Fortuna Düsseldorf sahasında Freiburg'u konuk edecek. Mücadele öncesi maça ilişkin bilgiler merak konusu oldu. Peki, Fortuna Düsseldorf Freiburg maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar...

Almanya Bundesliga'nın 6. haftasında Fortuna Düsseldorf sahasında Freiburg'u konuk edecek. Mücadele öncesi maça ilişkin bilgiler merak konusu oldu. Peki, Fortuna Düsseldorf Freiburg maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar... Fortuna Düsseldorf Freiburg maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Fortuna Düsseldorf Freiburg Bundesliga 6. hafta maçı bugün saat 16.30'da başlayacak. Mücadele S Sports'tan naklen yayınlanacak. Bundesliga 6. hafta maç sonuçları Union Berlin 1-2 Frankfurt RB Leipzig 1-3 Schalke Paderborn 2-3 B. Münih Hoffenheim 0-3 M'gladbach Mainz 0-1 Wolfsburg Augsburg 0-3 Leverkusen Dortmund 2-2 W. Bremen

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