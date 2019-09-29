Fortuna Düsseldorf Freiburg maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Bundesliga 6. hafta
Almanya Bundesliga'nın 6. haftasında Fortuna Düsseldorf sahasında Freiburg'u konuk edecek. Mücadele öncesi maça ilişkin bilgiler merak konusu oldu. Peki, Fortuna Düsseldorf Freiburg maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar...29 Eylül 2019 Pazar 11:40
Almanya Bundesliga'nın 6. haftasında Fortuna Düsseldorf sahasında Freiburg'u konuk edecek. Mücadele öncesi maça ilişkin bilgiler merak konusu oldu. Peki, Fortuna Düsseldorf Freiburg maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar...
Fortuna Düsseldorf Freiburg maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Fortuna Düsseldorf Freiburg Bundesliga 6. hafta maçı bugün saat 16.30'da başlayacak. Mücadele S Sports'tan naklen yayınlanacak.
Bundesliga 6. hafta maç sonuçları
Union Berlin 1-2 Frankfurt
RB Leipzig 1-3 Schalke
Paderborn 2-3 B. Münih
Hoffenheim 0-3 M'gladbach
Mainz 0-1 Wolfsburg
Augsburg 0-3 Leverkusen
Dortmund 2-2 W. Bremen
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