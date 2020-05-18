Formula E’da ilk Türk-İtalyan takımı heyecanı

Formula E'ye katılma hedefi olarak 2022'yi hedefleyen bu ikili harekete geçerek bir başka çılgın girişimci olan Armağan Arabul'a bu konuyu açmış. Arabul, 2015'ten beri geliştirdiği, tasarımı ve alt yapı mühendisliği bizzat kendisine ait Elektron markalı süperspor otomobil projesinde artık sona yaklaşan, 2021 Cenevre Fuarında yer almak üzere şu an Ankara'da prototip üreten bir iş adamı ve Elektron projesinin başından itibaren Mark Lander'la birlikte çalışıyor. Elektron'un bütün motor ve batarya sisteminden Imecar sorumlu.

ismi SCUDERIA-E oldu

Formula E projesini duyan Arabul, “Bu projeye destek vermek ülkemiz ve insanlarımız için bir sorumluluktur, neden Formula E yarışlarını Türkiye'ye getirmeyelim” diyerek destek olmak için elinden geleni yapacağını söylüyor. İşte bu şekilde başlayan projede takımın adı Scuderia-E olarak belirlendi. Takımın rengi de İtalyan yarış takımlarının tarihi rengi olan, ayrıca Türk bayrağına da atıfta bulunan kırmızı. Akdeniz ateşini Formula E yarışlarına taşıyacak olan bu yapılanma şimdiden İtalya'da büyük ses getirmiş durumda. Scuderia-E Formula E'de boy gösterecek ilk İtalyan ve ilk Türk takımı olarak tarihe adını yazdıracak. Pizzuto aynı zamanda Arabul'u Elektron projesini İtalya'ya taşıması için ikna ettiğini söylüyor.

Takım şu anda Ferrari, Lamborghini, Maserati, Pagani gibi üreticilerin bulunduğu İtalya motor vadisi diye anılan bölgede aynı çatı altında çalışmalarına başlamak üzere yer arayışında.

Kaynak: Sözcü