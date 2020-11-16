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Gündem Formula 1'in gazozu da bunlara battı
Gündem

Formula 1'in gazozu da bunlara battı

Formula 1 yarışında pilotlara şampanya yerine gazoz benzeri alkolsüz içecek verilmesine ilişkin gelen eleştirilere cevap veren Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, bu durumun ilk olmadığını Malezya, BAE, Bahreyn gibi Müslüman ülkelerde de aynı uygulamanın yapıldığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 16:04:00 -
Formula 1'in gazozu da bunlara battı

Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, Formula 1 yarışında pilotlara şampanya yerine gazoz benzeri alkolsüz içecek verilmesine ilişkin açıklama yaptı.

İstanbul'da 9 yıl aradan sonra düzenlenen Formula 1 yarışını dün Lewis Hamilton kazandı. Yarıştan sonra Mercedes'in Formula 1 takım patronu ve CEO'su Toto Wolff, podyuma çıkan pilotlara şampanya yerine gazoza benzer bir şey verildiğini söyledi.

Sosyal medyadaki eleştirilere tepki gösteren Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur ''Podyumda gazlı içecek meselesini de ‘rezalet’ olarak niteleyen bazı çevreler bilsin ki asıl rezil olan bu saçma yaklaşımdır. Formula 1 çoğunluğu müslüman olan ülkelerde kendisi böyle bir hassasiyet gözetiyor. Malezya, BAE, Bahreyn... Aynı durum bu ülkelerde de oldu/oluyor” dedi.

Cesur, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şöyle devam etti:

Sadece F1 değil, birçok spor dalında şampanyalı kutlamalarda oldukça hassas davranılıyor. İnanç hassasiyeti had safhada oluyor. Örneğin geçtiğimiz yıllarda Bayern Ribéry’nin, City Mahrez’in, geçen yıl da Liverpool Salah ve Mane’nin bu hassasiyetine önem vermişti. Bu durum yıllardır böyle. Olayın bir de alkollü içecek reklamı yasağı da söz konusu. Tüm dünyanın yıllardır yaşadığı ve artık aştığı bir olay bu.

Sen kalk yüz milyonlarca dolarlık organizasyonu getir, şehri tüm dünyaya farklı bir konseptle tanıt, harika bir yarış düzenle, 2 milyar izleyiciye ulaş, adamlar şişenin içindeki içeceğinin alkolsüz olduğuna takılsın. Neyse... Türkiye için çalışmaya devam.

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