0553 313 94 23

Formula 1'in en başarılısı Schumacher

- Formula 1'de en fazla şampiyonluk yaşayan pilot unvanını, 7 kezle Michael Schumacher elinde tutuyor- Schumacher'i, 5'er şampiyonlukla Juan Manuel Fangio ve Lewis Hamilton, 4'er şampiyonlukla da Alain Prost ve Sebastian Vettel izliyor- Takımlar klasmanında 16 şampiyonluk kazanan Ferrari, lider durumda bulunuyor

14 Mart 2019 Perşembe 11:27
Formula 1'in en başarılısı Schumacher


ANKARA (AA) - HÜSEYİN BURAK DEMİRER - 2019 sezonu, hafta sonu yapılacak Avustralya Grand Prix'siyle başlayacak Formula 1'de en fazla şampiyonluk kazanan pilot, Alman Michael Schumacher oldu.

Kayak yaparken geçirdiği kaza nedeniyle ölümden dönen Michael Schumacher, 7 şampiyonlukla 1950 yılından bu yana düzenlenen Formula 1'in en başarılı sürücüsü unvanını taşıyor.

Fransa Alpleri'nde, 29 Aralık 2013'te başını kayaya çarpması sonucu vücudunun büyük bölümü felç kalan Alman pilot, hayatına, 2014'ün eylül ayından beri İsviçre'deki evinde devam ediyor.

Schumacher'i, 5'er şampiyonlukla Arjantinli Juan Manuel Fangio ve Büyük Britanyalı Lewis Hamilton, 4'er şampiyonlukla da Fransız Alain Prost ve Alman Sebastian Vettel izliyor.


- En fazla birincilik rekoru da Schumacher'de


Formula 1 kariyerinde en fazla yarış kazanan sürücüler sıralamasının zirvesinde de 91 birincilikle Schumacher bulunuyor.

Geçen yıl kariyerinin 5. şampiyonluğuna uzanan Hamilton, 73 birincilikle 2. sırada yer alıyor.

Damalı bayrağı 52 kez ilk sırada gören Vettel'i, 51 birincilikle Prost ve 41 birincilikle Brezilyalı Ayrton Senna takip ediyor.


- Takımlarda Ferrari önde


Ferrari, elde ettiği 16 şampiyonlukla en çok zafere ulaşan takım unvanını açık ara koruyor. Takımlar klasmanında Williams'ın 9, McLaren'in 8, Lotus'un 7, Mercedes'in 5 ve Red Bull'un 4 şampiyonluğu bulunuyor.

Son 5 yıldır mutlu sona ulaşan Mercedes, 1999'dan 2004'e kadar üst üste 6 takımlar şampiyonluğuna ulaşan Ferrari'ye ait rekoru egale etmek istiyor.

Formula 1'de 1950'den bu yana şampiyonluğa ulaşan pilotlar, takımları ve takımlar klasmanı şampiyonları şöyle:

SezonPilotTakımıŞampiyon takım
1950Nino FarinaAlfa Romeo---
1951Juan Manuel FangioAlfa Romeo---
1952Alberto AscariFerrari---
1953Alberto AscariFerrari---
1954Juan Manuel FangioMercedes---
1955Juan Manuel FangioMercedes---
1956Juan Manuel FangioFerrari---
1957Juan Manuel FangioMaserati---
1958Mike HawthornFerrariVanwall
1959Jack BrabhamCooperCooper
1960Jack BrabhamCooperCooper
1961Phill HillFerrariFerrari
1962Graham HillBRMBRM
1963Jim ClarkLotusLotus
1964John SurteesFerrariFerrari
1965Jim ClarkLotusLotus
1966Jack BrabhamBrabhamBrabham
1967Denny HulmeBrabhamBrabham
1968Graham HillLotusLotus
1969Jackie StewartTyrrellTyrrel
1970Jochen RindtLotusLotus
1971Jackie StewartTyrrelTyrrel
1972Emmerson FitipaldiLotusLotus
1973Jackie StewartTyrrellLotus
1974Emmerson FitipaldiMcLarenMcLaren
1975Niki LaudaFerrariFerrari
1976James HuntMcLarenFerrari
1977Niki LaudaFerrariFerrari
1978Mario AndrettiLotusLotus
1979Jody ScheckterFerrariFerrari
1980Alan JonesWilliamsWilliams
1981Nelson PiquetBrabhamWilliams
1982Keke RosbergWilliamsFerrari
1983Nelson PiquetBrabhamFerrari
1984Niki LaudaMcLarenMcLaren
1985Alain ProstMcLarenMcLaren
1986Alain ProstMcLarenWilliams
1987Nelson PiquetWilliamsWilliams
1988Ayrton SennaMcLarenMcLaren
1989Alain ProstMcLarenMcLaren
1990Ayrton SennaMcLarenMcLaren
1991Ayrton SennaMcLarenMcLaren
1992Nigel MansellWilliamsWilliams
1993Alain ProstWilliamsWilliams
1994Michael SchumacherBenettonWilliams
1995Michael SchumacherBenettonBenetton
1996Damon HillWilliamsWilliams
1997Jacques VilleneuveWilliamsWilliams
1998Mika HakkinenMcLarenMcLaren
1999Mika HakkinenMcLarenFerrari
2000Michael SchumacherFerrariFerrari
2001Michael SchumacherFerrariFerrari
2002Michael SchumacherFerrariFerrari
2003Michael SchumacherFerrariFerrari
2004Michael SchumacherFerrariFerrari
2005Fernando AlonsoRenaultRenault
2006Fernando AlonsoRenaultRenault
2007Kimi RaikkonenFerrariFerrari
2008Lewis HamiltonMcLarenFerrari
2009Jenson ButtonBrawn GPBrawn GP
2010Sebastian VettelRed BullRed Bull
2011Sebastian VettelRed BullRed Bull
2012Sebastian VettelRed BullRed Bull
2013Sebastian VettelRed BullRed Bull
2014Lewis HamiltonMercedesMercedes
2015Lewis HamiltonMercedes Mercedes
2016Nico RosbergMercedes Mercedes
2017Lewis Hamilton
Mercedes
Mercedes
2018
Lewis Hamilton
Mercedes
Mercedes

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 11:27
  1. Formula 1
  2. Lewis Hamilton
  3. Michael Schumacher
  4. şampiyon

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Yılın Öğretmeni Ödülü" Türkiye'ye geldi
    1. "Yılın Öğretmeni Ödülü" Türkiye'ye..
    2. Medya ve gençlik SAÜ’de konuşuldu
    3. Mehmet Özhaseki’nin sürpriz "Plaj..
    4. Yunak’ta Askıda Kitap projesi hayata..
    5. Kaldırıma çıkan sürücü otomobilde ölü..
    6. Duru Bulgur’a "En İnovatif Sağlıklı..
    7. Ölümlerinin ardından 619 yıl geçti
    8. Malullük maaş hesabı farklıdır
    9. Boşanma oranlarında büyük artış
    10. Polis perdeyi araladı dehşete düştü!
    11. İstanbul'daki organize suç örgütü..
    12. Hrant Dink cinayeti davasında, tutuklu..
    13. Selendililerden Başkan Çelik’e tam..
    14. Toprak Razgatlıoğlu Tayland’da piste..
    15. Urartu göz 15 yaşında
    16. "Karakteriyle değer katan gerçek..
    17. 7 Kocalı Hürmüz binlerce seyirci ile..
    18. Bozdağ, Kati Piri’yi bakanlığa almamış
    19. Milli halterciden dünya rekoruyla 3..
    20. ’10’uncu Güncel Dini Meseleler..
    21. Ölüm aylığı kimlere bağlanır
    22. Kız Kardeşim projesi Birleşmiş..
    23. Sabah namazı için uyanan karısını..
    24. Mühendislerin hiçbir zaman işsiz..
    25. "F-35'lerin Kasım'da Malatya'ya..
    26. (Özel haber) Doğuştan görme engelli..
    27. Muhtarlar yerel idareler için önemli..
    28. Gençlere uyuşturucu satarken..
    29. Bakan Akar: F-35’lerin kasım ayında..
    30. Havaş, Saudi Airshow’da yerini aldı
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump ikisini de kovdu!
    Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump ikisini de kovdu!
    Furkan'ı katleden hainin kim olduğu ortaya çıktı!
    Furkan'ı katleden hainin kim olduğu ortaya çıktı!