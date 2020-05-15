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Spor

Formula 1'in Belçika etabı seyircisiz düzenlenecek

Yeniakit Publisher
2020-05-15 18:23:03 -
Formula 1'in Belçika etabı seyircisiz düzenlenecek

İSTANBUL (AA) - Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Belçika etabı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında seyircisiz gerçekleştirilecek.

Valon Bölgesi Başkanı Elio Di Rupo, 30 Ağustos'ta yapılması planlanan Belçika Grand Prix'sinin seyircisiz düzenleneceğini açıkladı.

Geçen ay ülkede koronavirüs salgını nedeniyle kalabalık kitlelerin katılacağı tüm organizasyonlar 31 Ağustos'a kadar yasaklanmış, Spa-Francorchamps Pisti'nde gerçekleştirilecek yarışın bilet satışları da askıya alınmıştı.

Salgın sebebiyle 2020 sezonunda şu ana kadar 10 etap ertelendi veya iptal edildi.

Formula 1 sezonunun 5 Temmuz'da Avusturya'daki yarışla başlaması bekleniyor.


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