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Spor

Formula 1'de ilk 8 yarışın takvimi belli oldu

Yeniakit Publisher
2020-06-02 12:49:06 -
Formula 1'de ilk 8 yarışın takvimi belli oldu

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle takvimini değiştiren Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda ilk 8 yarışın tarihleri belli oldu.

Formula 1'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2020 sezonu Avusturya'da başlayacak. Spielberg kentindeki Red Bull Pisti, 5 ve 12 Temmuz tarihlerinde üst üste iki yarışa ev sahipliği yapacak.

Gelişmelere göre Çin, Japonya ve Vietnam ayaklarının ekim ayında, sezonun son iki yarışının ise Bahreyn ve Abu Dabi'de aralık ayında koşulmasının planlandığı, takvimin ilerleyen haftalarda netleşeceği basına yansıdı.

Koronavirüs salgını nedeniyle ilk 8 yarışa seyirci alınmayacak ve üst düzey önlemler altında organizasyon gerçekleştirilecek.

Tamamı Avrupa kıtasında koşulacak ilk 8 yarışın tarihleri şöyle:

5 Temmuz: Avusturya

12 Temmuz: Avusturya

19 Temmuz: Macaristan

2 Ağustos: Büyük Britanya

9 Ağustos: Büyük Britanya

16 Ağustos: İspanya

30 Ağustos: Belçika

6 Eylül: İtalya

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