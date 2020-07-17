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Spor

Formula 1'de iki kişide koronavirüs tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-07-17 19:25:42 -
Formula 1'de iki kişide koronavirüs tespit edildi

ANKARA (AA) - Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Macaristan'da düzenlenecek sezonun 3. yarışı öncesi iki kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı.

Organizasyondan yapılan açıklamada, 10-16 Temmuz tarihlerinde sürücüler, teknik ekip ve çalışanlara 4 bin 997 test yapıldığı, iki kişinin sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Kimlikleri açıklanmayan iki kişinin Avusturya'da düzenlenen ilk iki yarışa katılmadığı vurgulanan açıklamada, gereken tedbirlerin alındığı ve söz konusu kişilerin karantinaya alındığı belirtildi.

Mart ayında Avustralya'da başlaması beklenirken salgın nedeniyle ancak bu ay başında düzenlenen Formula 1'in üçüncü ayağı, Macaristan'da bu hafta sonu koşulacak.


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