Formula 1 takvimi onaylandı

ANKARA (AA) - Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2019 takvimini onaylandı.



FIA'dan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Saint Petersburg kentinde düzenlenen Dünya Motor Sporları Konseyi'nde, 2019 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın geçen yıl olduğu gibi 21 yarıştan oluşacağı belirtildi.

2019 Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimi şöyle:

17 Mart: Avustralya Grand Prix



31 Mart: Bahreyn Grand Prix



14 Nisan: Çin Grand Prix

28 Nisan: Azerbaycan Grand Prix

12 Mayıs: İspanya Grand Prix



26 Mayıs: Monaco Grand Prix



9 Haziran: Kanada Grand Prix



23 Haziran: Fransa Grand Prix

30 Haziran: Avusturya Grand Prix



14 Temmuz: Büyük Britanya Grand Prix



28 Temmuz: Almanya Grand Prix

4 Ağustos: Macaristan Grand Prix



1 Eylül: Belçika Grand Prix



8 Eylül: İtalya Grand Prix



22 Eylül: Singapur Grand Prix

29 Eylül: Rusya Grand Prix



13 Ekim: Japonya Grand Prix



27 Ekim: Meksika Grand Prix



3 Kasım: ABD Grand Prix

17 Kasım: Brezilya Grand Prix

1 Aralık: Abu Dabi Grand Prix