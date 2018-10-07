THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Formula 1 Japonya GP'nin kazananı Hamilton oldu

2018 Formula 1 Şampiyonası'nın 17. yarışı olan Japonya GP'de Mercedes'in şampiyona lideri pilotu Lewis Hamilton kazandı.

07 Ekim 2018 Pazar 10:47
Formula 1 Japonya GP'nin kazananı Hamilton oldu

Formula 1'de sezonun 17. mücadelesi, Japonya'nın Suzuka kentiyle aynı adı taşıyan 5,8 kilometrelik pistte 53 tur üzerinden gerçekleştirildi. Yarışa "pole" pozisyonunda başlayan Hamilton, bitiş çizgisini rakiplerinin önünde geçerek üst üste 4'üncü, sezonun 9'uncu, kariyerinin 71'inci şampiyonluğunu yaşadı.Mercedes'ten Fin pilot Valtteri Bottas'ın ikinci tamamladığı yarışı, Red Bull-TAG Heuer'den Hollandalı Max Verstappen üçüncü sırada bitirdi.

VETTEL 6. SIRADA
Pilotlar klasmanında Hamilton'ın en yakın takipçisi Ferrari'den Alman Sebastian Vettel ise 6. sırayı aldı. Bu sonuçla puanını 331'e yükselten şampiyona lideri Hamilton, Vettel ile arasındaki farkı 67'ye çıkardı. İki sürücüyü, 207 puanla Bottas ve 196 puanla Ferrari'den Kimi Raikkonen izledi. 

Japonya Grand Prix'sini ilk 10 sırada bitiren pilotlar şunlar:

Sezonun 18. yarışı ABD Grand Prix'si, 21 Ekim'de yapılacak.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 10:47
  1. japonya
  2. formula 1
  3. lewis hamilton

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    28 Şubat darbesinde zaman aşımı olmaz
    1. 28 Şubat darbesinde zaman aşımı olmaz
    2. Başkan Erdoğan, Cemal Kaşıkçı'yla..
    3. Ardahan ve Kars'ta sıcaklık sıfırın..
    4. İran'da başladı, Türkiye'ye de sirayet..
    5. O camilerde yeniden ezan sesleri..
    6. Uluslararası İlişkiler Uzmanı..
    7. 8 şehit verdiğimiz hain saldırının..
    8. Pamukta ekim alanı devlet desteğiyle..
    9. İran'daki selde ölenlerin sayısı 8'e..
    10. Rekor yükseliş! Değerlendikçe,..
    11. Alaattin Çakıcı'dan cezaevi müdürüne..
    12. Şenol Güneş, formayı Atiba..
    13. Mina: Ezan sesini çok özleyeceğim
    14. MHP'de FETÖ tedbiri!
    15. Türkiye'de ilk defa Karacabey'de..
    16. Bursa'da iki siyah kuğu görüntülendi
    17. 4,5G'li sayısı 3G'lileri 8'e katladı
    18. Başakşehir maçı öncesi Fenerbahçe'den..
    19. Çin'de bıçaklı saldırı! Ölü ve..
    20. Tüm uyarılara rağmen KPSS'de yine aynı..
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama

    Günün Karikatürü

    7 Ekim 2018
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!