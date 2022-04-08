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Spor Formula 1 iki yıl aranın ardından Avustralya'ya dönüyor
Spor

Formula 1 iki yıl aranın ardından Avustralya'ya dönüyor

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 3. yarışına, yeni tip koronavirüs salgını yüzünden iki yıldır takvimde yer almayan Avustralya ev sahipliği yapacak.

Yeniakit Publisher
2022-04-08 10:04:00 -
Formula 1 iki yıl aranın ardından Avustralya'ya dönüyor

Şampiyonanın 3. ayağı, Melbourne kentiyle aynı adı taşıyan 5,2 kilometrelik pistte düzenlenecek. Avustralya Grand Prix'sinin sıralama turları, yarın TSİ 09.00'da gerçekleştirilecek. 58 turluk yarış ise 10 Nisan Pazar günü TSİ 08.00'de başlayacak.

Şu ana kadar Ferrari takımından Charles Leclerc ve Red Bull'dan Max Verstappen'in birer yarış galibiyeti bulunuyor.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Charles Leclerc (Monako): 45 puan

2. Carlos Sainz (İspanya): 33

3. Max Verstappen (Hollanda): 25

4. George Russell (Büyük Britanya): 22

5. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 16

Takımlar

1. Ferrari: 78

2. Mercedes: 38

3. Red Bull: 37

4. Alpine: 16

5. Haas Ferrari: 12

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