Formula 1 Dünya Şampiyonasını Leclerc kazandı! Formula 1 Dünya Şampiyonası İtalya ayağını Ferrari'nin Monakolu genç pilotu Leclerc kazandı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağı İtalya Grand Prix'sini, Ferrari'nin Monakolu genç pilotu Charles Leclerc kazandı. Formula 1'de sezonun 14. mücadelesi, İtalya'nın Monza kentiyle aynı adı taşıyan 5 bin 793 metrelik pistte 53 tur üzerinden yapıldı.



Ferrari sürücüsü Charles Leclerc, "pole" pozisyonundan başladığı yarışta bitiş çizgisine rakiplerinin önünde ulaşarak üst üste ikinci zaferini yaşadı. Ferrari'yi 2010'dan sonra İtalya'daki ilk zaferine taşıyan 21 yaşındaki Leclerc, kariyerinin de ikinci yarış galibiyetini elde etmiş oldu. Sezonun 15. yarışı Singapur Grand Prix'si, 22 Eylül'de yapılacak. Yarışta puan alan sürücüler ile pilotlar ve takımlar klasmanı şöyle:



İlk 10:



1. Charles Leclerc (Ferrari)



2. Valtteri Bottas (Mercedes)



3. Lewis Hamilton (Mercedes)



4. Daniel Ricciardo (Renault)



5. Nico Hulkeberg (Renault)



6. Alexander Albon (Red Bull-Honda)



7. Sergio Perez (Racing Point)



8. Max Verstappen (Red Bull-Honda)



9. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari)



10. Lando Norris (McLaren-Renault)

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