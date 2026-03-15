Formula 1, Bahreyn ve Suudi Arabistan'daki yarışları iptal etti!

Dünyanın en çok izlenen motor sporları organizasyonu Formula 1, bölgede tırmanan askeri gerilim ve güvenlik zafiyetleri üzerine radikal bir karar aldı. Resmi kanallar aracılığıyla yapılan açıklamada, Bahreyn ve Suudi Arabistan'daki yarışların nisan ayı içerisinde gerçekleştirilmeyeceği bildirildi. Kararın sadece ana yarışları değil, alt serileri de kapsaması, bölgedeki riskin boyutunu gözler önüne serdi.

FORMULA 1'DEN RESMİ AÇIKLAMA: "MÜMKÜN DEĞİL"

Organizasyondan yapılan resmi bildiride, kararın gerekçesi şu sözlerle ifade edildi: "Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix'leri nisan ayında yapılmayacaktır. Orta Doğu'daki mevcut durum nedeniyle, Grand Prix'ler; F2, F3 ve F1 Akademi yarışlarıyla birlikte planlandığı gibi gerçekleşmeyecektir." Yetkililer, sporcu ve personel güvenliğinin her şeyden önce geldiğini vurguladı.

ALTERNATİF PLANLAR RAFA KALDIRILDI

Haberde yer alan bilgilere göre, F1 yönetimi yarışları başka bölgelere kaydırmayı veya tarih değişikliği yapmayı masaya yatırdı ancak mevcut şartlar buna izin vermedi. Yapılan açıklamada, "Alternatifler değerlendirilmiş olsa da nisan ayında herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır" denilerek nisan ayı takviminin boş geçeceği kesinleşmiş oldu. Bu durum, şampiyona puan durumu ve takımların lojistik planları üzerinde büyük bir belirsizlik yarattı.