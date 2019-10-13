Formula 1 2019 ne zaman? 2019 formula 1 yarış tarihleri
Formula 1 Grand Prix’leri yeni sezon için heyecan başladı. Merakla ve heyecanla takip edilen formula 1 yarışları ülkemizde de büyük ilgi görüyor. İlgililer şimdiden Formula 1 2019 ne zaman? 2019 formula 1 yarış tarihleri sorgulamasında bulunuyor. Peki, Formula 1 2019 ne zaman? İşte 2019 formula 1 yarış tarihleri13 Ekim 2019 Pazar 17:09
Formula 1 Grand Prix’leri yeni sezon için heyecan başladı. Merakla ve heyecanla takip edilen formula 1 yarışları ülkemizde de büyük ilgi görüyor. İlgililer şimdiden Formula 1 2019 ne zaman? 2019 formula 1 yarış tarihleri sorgulamasında bulunuyor. Peki, Formula 1 2019 ne zaman? İşte 2019 formula 1 yarış tarihleri
Formula 1 2019 ne zaman?
Bu yıl gerçekleşecek olan Formula 1 mücadeleleri ve tarihleri şu şekilde;
25-27 Ekim 2019 Meksika
01-30 Kasım 2019 Amerika
15-17 Kasım 2019 Brezilya
29 Kasım-1 Aralık 2019 Abu Diabi
Formula 1 2019 hangi kanalda yayınlanacak?
Formula 1 Grand Prix'leri ülkemizde S Sport Plus ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanıyor.
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