Motorsporlarının en sevilen kategorileri arasında yer alan Formula 1, heyecan dolu grand prixleri ile ekranlara gelmeye devam ediyor. Merakla ve heyecanla takip edilen formula 1 yarışları ülkemizde de büyük ilgi görüyor. Vettel, Leclerc ve Hamilton gibi deneyimli isimleri ekranları başından takip etmek isteyen pek çok kişi, Formula 1 hangi ülkelerde gerçekleşecek sorusuna cevap arıyor. Formula 1 2019 hangi ülkelerde gerçekleşecek? İşte detaylar...

Formula 1 2019 hangi kanalda yayınlanacak?

Formula 1 Grand Prix'leri ülkemizde S Sport Plus ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanıyor.

2019 Formula 1 yarışı hangi ülkelerde gerçekleşecek?

25-27 Ekim 2019 Meksika

01-30 Kasım 2019 Amerika

15-17 Kasım 2019 Brezilya

29 Kasım-1 Aralık 2019 Abu Diabi