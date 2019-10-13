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Formula 1 2019 hangi ülkelerde gerçekleşecek?

Motorsporlarının en sevilen kategorileri arasında yer alan Formula 1, heyecan dolu grand prixleri ile ekranlara gelmeye devam ediyor. Merakla ve heyecanla takip edilen formula 1 yarışları ülkemizde de büyük ilgi görüyor. Vettel, Leclerc ve Hamilton gibi deneyimli isimleri ekranları başından takip etmek isteyen pek çok kişi, Formula 1 hangi ülkelerde gerçekleşecek sorusuna cevap arıyor. Formula 1 2019 hangi ülkelerde gerçekleşecek? İşte detaylar...

13 Ekim 2019 Pazar 17:12
Formula 1 2019 hangi ülkelerde gerçekleşecek?

Motorsporlarının en sevilen kategorileri arasında yer alan Formula 1, heyecan dolu grand prixleri ile ekranlara gelmeye devam ediyor. Merakla ve heyecanla takip edilen formula 1 yarışları ülkemizde de büyük ilgi görüyor. Vettel, Leclerc ve Hamilton gibi deneyimli isimleri ekranları başından takip etmek isteyen pek çok kişi, Formula 1 hangi ülkelerde gerçekleşecek sorusuna cevap arıyor. Formula 1 2019 hangi ülkelerde gerçekleşecek? İşte detaylar...

Formula 1 2019 hangi kanalda yayınlanacak? 

Formula 1 Grand Prix'leri ülkemizde S Sport Plus ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanıyor.

2019 Formula 1 yarışı hangi ülkelerde gerçekleşecek?

25-27 Ekim 2019 Meksika

01-30 Kasım 2019 Amerika

15-17 Kasım 2019 Brezilya

29 Kasım-1 Aralık 2019 Abu Diabi

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Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 17:13
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