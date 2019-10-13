Formula 1 2019 hangi kanalda yayınlanacak?
Motorsporlarının en sevilen kategorileri arasında yer alan Formula 1, heyecan dolu grand prixleri ile ekranlara gelmeye devam ediyor. Merakla ve heyecanla takip edilen formula 1 yarışları ülkemizde de büyük ilgi görüyor. Vettel, Leclerc ve Hamilton gibi deneyimli isimleri ekranları başından takip etmek isteyen pek çok kişi, Formula 1 hangi kanalda sorusuna cevap arıyor. Formula 1 2019 hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...13 Ekim 2019 Pazar 17:11
Motorsporlarının en sevilen kategorileri arasında yer alan Formula 1, heyecan dolu grand prixleri ile ekranlara gelmeye devam ediyor. Merakla ve heyecanla takip edilen formula 1 yarışları ülkemizde de büyük ilgi görüyor. Vettel, Leclerc ve Hamilton gibi deneyimli isimleri ekranları başından takip etmek isteyen pek çok kişi, Formula 1 hangi kanalda sorusuna cevap arıyor. Formula 1 2019 hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
Formula 1 2019 hangi kanalda yayınlanacak?
Formula 1 Grand Prix'leri ülkemizde S Sport Plus ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanıyor.
2019 Formula 1 yarışı tarihleri
25-27 Ekim 2019 Meksika
01-30 Kasım 2019 Amerika
15-17 Kasım 2019 Brezilya
29 Kasım-1 Aralık 2019 Abu Diabi
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