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Formayı kaptırmıştı... Volkan Galatasaray yolcusu!

Medipol Başakşehir'de formayı Mert Günok'a kaptıran Volkan Babacan'ın, Muslera'ya alternatif arayan Galatasaray'a gelmeye hazır olduğu bildirildi.

11 Ekim 2018 Perşembe 12:06
Formayı kaptırmıştı... Volkan Galatasaray yolcusu!

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Medipol Başakşehir'de milli file bekçi Volkan Babacan, bu sezon başı formsuz oluşu nedeniyle formayı Mert Günok'a kaptırmıştı. Mert'in arkasında yedek bekleyen tecrübeli file bekçisiyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Muslera'ya alternatif Volkan

30 yaşındaki eldivenin, Muslera'ya alternatif arayan sarı-kırmızılı takıma gelmeye hazır olduğu bildirildi. Sezon başında altyapıdan İsmail Çipe ile yoluna devam etme kararı alan Cimbom'un mali durumuna göre Volkan ile temasa geçebileceği öğrenildi.

Adı devlerle anılmıştı

2011-2012 yılından bu yana Galatasaray formasını terleten Muslera'nın adı zaman zaman dev kulüplerle anılmış fakat Sarı-Kırmızılılar Uruguaylı kaleciyi bırakmamıştı.

 

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 12:06
  1. Volkan Babacan
  2. Mert Günok
  3. Galatasaray
  4. Muslera

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