Formasyon açılacak öğretmelik alanları: Formasyonlu öğretmen alımı kontenjan sayıları

20 bin öğretmen ataması başvuru işlemleri 18 Temmuz'da başlayacak ve 26 Temmuz 2022 tarihinde sona erecek. Öğretmen ataması başvurularının tamamlanmasının ardından öğretmen ataması sonuçları 1 Eylül 2022 tarihinde ilan edilecek. Ataması yapılan öğretmenler, yeni eğitim-öğretim döneminde görevlerine başlayacak.

Formasyonlu öğretmen alımı kontenjan sayıları

Kocaeli Üniversitesi eğitim fakültesi formasyon açılacak öğretmen alanları bir hayli merak ediliyor. Formasyon eğitim için başvurular internet üzerinden 18 Temmuz’da başlayacak. 29 Temmuz’da kadar başvurular yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliğinde yeni dönemde açılacak pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına katılacak öğretmen aday adayları, eğitim fakültelerinde olduğu gibi 144 ders saatinden oluşan okul uygulama programına katılacak. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına ya da Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans Programına devam eden öğrencilerin gerçekleştireceği öğretmenlik uygulaması, eğitim fakültelerinde halihazırda yürütülenle uyumlu hale getirilerek iki döneme çıkarıldı.

Pedagojik formasyon öğrencilerinin okullarda yürütülecek öğretmenlik uygulamalarına tıpkı eğitim fakültelerinde olduğu gibi her bir dönemde 72 saat olmak üzere toplam 144 ders saati katılmaları gerecek. Eski sertifika programında, uygulama öğrencilerinin bu eğitimlere sadece bir dönem katılmaları yeterliydi.