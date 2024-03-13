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Otomotiv Ford'un sahtekarlığına 365 milyon dolar ceza
Otomotiv

Ford'un sahtekarlığına 365 milyon dolar ceza

Yeniakit Publisher
2024-03-13 00:24:05 - 2024-03-13 00:24:01
Ford'un sahtekarlığına 365 milyon dolar ceza

Ford, Türkiye'den ithal ettiği kargo vanların arka kısmına geçici koltuk yerleştirerek ülkeye yolcu taşıma aracı olarak sokulması sebebiyle 365 milyon dolar gümrük cezası verildi.

ABD gümrük tarihinin en büyük davalarından bir tanesinde, Türkiye’den illegal şekilde motorlu araç ithal etmekle suçlanan Ford’a 365 milyon dolar ceza kesildi.
Adalet Bakanlığı ile mahkeme dışında uzlaşan Ford hakkındaki dava ise düşürüldü. Ford, 2009-13 yılları arasında Türkiye’den ithal ettiği kargo vanlarının arka kısımlarına geçici koltuk yerleştirerek bunları ülkeye yolcu taşıma aracı olarak soktuğu, bu şekilde yüzde 25 yerine 2,5 gümrük vergisi ödediği gerekçesiyle yargılanıyordu.

Cezanın 184 milyon doları ödenmemiş gümrük vergilerinin tahsilatı, geri kalanı ise usulsüzlüğün cezası olarak verildi.

Adalet Bakanlığı bu şekilde ülkeye 163 bin Transit Connect aracı sokulduğunu, ülkeye girer girmez koltukların söküldüğünü ve araçların önünde iki koltuk bulunan van tipi araçlara çevrildiğini tespit etmişti.

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