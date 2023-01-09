Ford, Türkiye’deki fabrika planını iptal mi etti? Koç'tan açıklama geldi

Ford ve SK On, Koç Holding ile birlikte Türkiye'de batarya fabrikası kuracaktı. Ancak planlar istenildiği gibi gitmiyor.

Elektrikli otomobil dünyasındaki gelişmeler, ülkemizde de sürdürülmeye devam ediyor. Otomobil dünyasının en önemli isimlerinden Ford, Türkiye’de batarya üretimi için bir fabrika kurmayı planlıyordu. Ancak son gelen haberler projede soru işaretleri olduğunu gösteriyor.

Ford ve SK On: “Türkiye’de kurulacak fabrika için henüz karar vermedik”

Koç Holding, geçtiğimiz yılın Mart ayında Ford ve Güney Koreli batarya üreticisi SK On şirketleriyle ortak bir çalışmaya giderek Türkiye’de bir batarya üretim tesisi kurulacağını açıklamıştı. SK On, Ankara’da kurulması gereken fabrikayla ilgili bir açıklama yayınladı.

Mart 2022’de Mutabakat Zaptı’nı imzaladıktan sonra Türkiye’deki ortak girişim davasını tartışıyorduk ancak görüşmeler tamamlanmadı. Ortak girişimle ilgili müzakerelerin durdurulup durdurulmayacağına dair nihai karar henüz verilmedi.

Üretilmesi planlanan fabrikanın 3,2 milyar dolar değerinde olması bekleniyor. Anlaşmanın tarafları, üretime 2025’te başlanacağını söylemişti. Fabrika, yıllık 30-45 gigawatt saat (GWh) üretim kapasitesini hedefliyor. Ancak şu anda bunlar sadece gerçekleşmesi zor görünen planın parçaları. Projenin olası iptal nedenine gelecek olursak, dev şirketlerin genel olarak yaşadığı sıkıntılarla aynı sebepler.

Geçtiğimiz yılın Şubat ayında başlayan Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, tüm dünyadaki dengeleri bozdu. 2020 yılıyla birlikte başlayan koronavirüs salgını ve pandemi sürecinin ekonomiye etkileri yüzünden birçok şirket projelerinde erteleme yoluna gidiyor. Hali hazırda Türkiye’nin de içinde bulunduğu ekonomik şartlar da göz önüne alınınca Ford ve SK On, yönünü Avrupa’dan Amerika’ya çevirdiği belirtiliyor. Ancak Koç Holding’den konuya ilişkin olarak hemen adım attı.

Koç Holding: “Henüz değişen bir durum yok”

Koç Holding, duruma ilişkin olarak bir açıklama yaptı. Şirket, durumda bir değişiklik olmadığını belirtti. Ek olarak olası bir iptal kararında gerekli adımların atılacağını bildirdi. İşte Koç Holding tarafından yapılan açıklama metni:

Basın-yayın organlarında, söz konusu işbirliğinden vazgeçildiği yönünde bazı haberler çıkmış, Topluluk şirketlerimize konuyla ilgili olarak çok sayıda soru ve yorum ulaşmıştır. Koç, Ford ve SKO arasında imzalanan münhasır olmayan MoU yürürlükte olup, Ford’un Türkiye’de Koç ile birlikte batarya yatırımı yapılmasına yönelik yaklaşımında herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Bu kapsamda batarya yatırımının gerçekleştirilmesine yönelik tüm alternatifler değerlendirilmektedir. Konuya ilişkin hukuki sonuç doğuran bir karar alınması halinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliği’ne göre gerekli açıklamalar yapılacaktır.

Kaynak: Shift Delete