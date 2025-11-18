Ford Puma Gen-E güçlendirildi

Ford, Avrupa’daki kompakt elektrikli modeli Puma Gen-E için 2026 yılında basit bir makyaj yerine ciddi bir teknolojik ve verimlilik güncellemesi hazırlıyor. Marka, özellikle batarya tasarımında yapılan iyileştirmelerle modelin en zayıf halkası olarak görülen menzil konusuna güçlü bir dokunuş yapıyor.

MENZİL 400 KM’NİN ÜZERİNE TAŞINIYOR

Mevcut Puma Gen-E, WLTP ölçümlerine göre 376 kilometrelik bir menzil sunuyor. Ancak 2026 model yılıyla birlikte optimize edilen yeni batarya tasarımı, bu değeri 400 kilometrenin üzerine çıkaracak.

Şehir içi kullanımda ise menzilin 550 kilometreyi aşması öngörülüyor. Bu artış, günlük kullanımda kullanıcıların birkaç gün boyunca şarja ihtiyaç duymadan yol alabilmesine imkân tanıyacak.

BLUECRUISE 3 İLK KEZ PUMA’DA KULLANILACAK

2026 güncellemesinin en dikkat çekici yeniliği BlueCruise 3 teknolojisi olacak. Ford’un Avrupa’da yasal onay alan ilk eller serbest sürüş sistemi olarak öne çıkan BlueCruise, şimdi ilk kez Puma Gen-E ile kompakt elektrikli segmentine taşınıyor.

BlueCruise, ilk olarak 2023’te Mustang Mach-E’de kullanıma sunulmuştu. Bugün 16 Avrupa pazarında toplam 135 bin kilometreden fazla onaylı otoyolda aktif şekilde çalışabiliyor. Ford ve Lincoln sürücüleri dünya genelinde bugüne kadar 888 milyon kilometreden fazla yolu bu teknolojiyle kat etti. Puma Gen-E’nin bu sisteme kavuşması, ileri sürüş desteklerinin daha geniş bir kullanıcı kitlesine yayılması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

SİSTEM 2026’DA DRIVER ASSISTANCE PACK İLE GELİYOR

BlueCruise 3, 2026 model yılından itibaren Driver Assistance Pack kapsamında sunulacak. Yenilenen Puma Gen-E’nin Avrupa’da satışa çıkışı ise bahar aylarında gerçekleşecek.