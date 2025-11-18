  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Ayşe Tokyaz'ı öldüren eski polis için istenen ceza belli oldu

İstanbul'daki zehirlenme olayında yeni şüphe! Otel odasında şok eden detay!

Netanyahu’dan “gizli dosya” hamlesi! Yolsuzluk duruşmasını böyle erteletti

Çocuk sahibi olmayı düşünenlere müjde! Doğum izni ikiye katlanacak

İfade özgürlükçü batı seviciler şokta! Avrupa’da sansürlü demokrasi

AB raporu enflasyonla mücadeledeki rotayı çizdi: Türkiye zorluklara rağmen dirençli kalacak

Yeni kriz yükleniyor! Kılıçdaroğlu, Silivri’ye gitti ama Ekrem’le görüşmedi!

CHP’nin komisyondaki 'İmamoğlu sandığı'na sosyal medyadan olay yorum: Sandık olmamış! Ekrem’e kasa daha yakışırdı

Dikkat dağıtmak için ne yapacaklarını şaşırdı! CHP’lilerden şimdi de korsan stüdyo

Almanya'da polis 12 yaşındaki engelli kızı vurdu
Otomotiv Ford Puma Gen-E güçlendirildi
Otomotiv

Ford Puma Gen-E güçlendirildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ford Puma Gen-E güçlendirildi

Ford, kompakt elektrikli modeli Puma Gen-E’yi 2026 yılında kapsamlı bir güncellemeyle yeniliyor. Optimize edilen batarya tasarımıyla menzil 400 km’nin üzerine çıkarken, BlueCruise 3 eller serbest sürüş teknolojisi de modele ekleniyor.

Ford, Avrupa’daki kompakt elektrikli modeli Puma Gen-E için 2026 yılında basit bir makyaj yerine ciddi bir teknolojik ve verimlilik güncellemesi hazırlıyor. Marka, özellikle batarya tasarımında yapılan iyileştirmelerle modelin en zayıf halkası olarak görülen menzil konusuna güçlü bir dokunuş yapıyor.

 MENZİL 400 KM’NİN ÜZERİNE TAŞINIYOR

Mevcut Puma Gen-E, WLTP ölçümlerine göre 376 kilometrelik bir menzil sunuyor. Ancak 2026 model yılıyla birlikte optimize edilen yeni batarya tasarımı, bu değeri 400 kilometrenin üzerine çıkaracak.

 Şehir içi kullanımda ise menzilin 550 kilometreyi aşması öngörülüyor. Bu artış, günlük kullanımda kullanıcıların birkaç gün boyunca şarja ihtiyaç duymadan yol alabilmesine imkân tanıyacak.

 BLUECRUISE 3 İLK KEZ PUMA’DA KULLANILACAK

2026 güncellemesinin en dikkat çekici yeniliği BlueCruise 3 teknolojisi olacak. Ford’un Avrupa’da yasal onay alan ilk eller serbest sürüş sistemi olarak öne çıkan BlueCruise, şimdi ilk kez Puma Gen-E ile kompakt elektrikli segmentine taşınıyor.

 BlueCruise, ilk olarak 2023’te Mustang Mach-E’de kullanıma sunulmuştu. Bugün 16 Avrupa pazarında toplam 135 bin kilometreden fazla onaylı otoyolda aktif şekilde çalışabiliyor. Ford ve Lincoln sürücüleri dünya genelinde bugüne kadar 888 milyon kilometreden fazla yolu bu teknolojiyle kat etti. Puma Gen-E’nin bu sisteme kavuşması, ileri sürüş desteklerinin daha geniş bir kullanıcı kitlesine yayılması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

 SİSTEM 2026’DA DRIVER ASSISTANCE PACK İLE GELİYOR

BlueCruise 3, 2026 model yılından itibaren Driver Assistance Pack kapsamında sunulacak. Yenilenen Puma Gen-E’nin Avrupa’da satışa çıkışı ise bahar aylarında gerçekleşecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Netanyahu’nun Filistin çıkışı ortalığı karıştırdı! Sen kim köpeksin de bu konu hakkında konuşuyorsun
Gündem

Netanyahu’nun Filistin çıkışı ortalığı karıştırdı! Sen kim köpeksin de bu konu hakkında konuşuyorsun

İsrail kasabı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Filistin Devleti'nin kurulmasına yönelik tutumunu..
Savaşa hazırlık eğitimi: Tüm evlere savunma kitapçığı dağıtılacak!
Dünya

Savaşa hazırlık eğitimi: Tüm evlere savunma kitapçığı dağıtılacak!

Tayvan, ada genelindeki hanelere milyonlarca sivil savunma kitapçığı dağıtmaya başlayacak.

Yeni yönetimden kaçmadı: CHP'li belediyedeki bankamatik memurları ifşa oldu
Gündem

Yeni yönetimden kaçmadı: CHP'li belediyedeki bankamatik memurları ifşa oldu

Şişli Belediyesi'nde yürütülen iç denetimler sonucunda, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'ne bağlı altı personelin mesai saatleri içinde fiilen çalı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23