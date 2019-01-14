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Ford Otosan'dan meslek lisesine araç desteği

Ford Otosan, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Malatya Şehit Kemal Özalper Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine minibüs hediye etti

14 Ocak 2019 Pazartesi 17:54
Ford Otosan'dan meslek lisesine araç desteği

MALATYA (AA) - Ford Otosan, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Malatya Şehit Kemal Özalper Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine minibüs hediye etti.

Ford Otosan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Ticari Araçlar Bölge Müdürü Tekin Gürsoy, firmanın Malatya bayisinde düzenlenen etkinlikte, Ford Otosan'ın sosyal sorumluluk projeleri geliştirerek hayata geçiren bir şirket olduğunu söyledi.

Bayilerinin de desteğiyle 47 ilde 71 meslek lisesine yeni nesil araç bağışlayacaklarını belirten Gürsoy, şöyle devam etti:

"Öğrencilerin yeni motor ve elektronik teknolojilerini incelemesi ve öğrenmesi için Ford Otosan destek veriyor. Malatya'da Şehit Kemal Özalper Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine aracımızı bağışladık. Verdiğimiz destekle öğrencilerin teknik açıdan kendilerini geliştirmelerini temenni ediyoruz. Aynı zamanda öğrencilerimize bu aracımızı karne hediyesi olarak vermiş olalım. Bu hediyeyi almak için canla başla çalışan okulun öğretmen ve idarecilerine de teşekkür ederiz. Bize destek veren Ford Ilıcak Malatya bayisine de teşekkür ediyoruz."

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı da Ford Otosan'a eğitime katkılarından dolayı teşekkür etti.

Mesleki eğitimde pratiğin önemine işaret eden Tatlı, şunları kaydetti:

"Mesleğe atıldıktan sonra okulda öğrenilen beceriler, sahada uygulandığında daha kaliteli ürün ortaya çıkacak. Hem işverenin girdi maliyeti azalacak hem de mezuniyetin ardından öğrenciler kendilerine iş bulacak. Bu kapsamda Şehit Kemal Özalper Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motor ve Motor Teknolojileri Bölümünde Ford Otasan'ın motorları var. Öğrenciler eğitimde kullanıyor. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında okulumuza katkı sağladıkları için kendilerine teşekkür ediyorum."

Ford bayisi firmanın yönetim kurulu başkanı Salim Ilıcak da böyle güzel bir sosyal sorumluluk projesine katkı sağladıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Ali Tatlı, Gürsoy ve Ilıcak'a plaket verildi. Gürsoy, daha sonra minibüsün anahtarını Tatlı'ya teslim etti.

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Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 17:54
  1. 12. Ford Otosan Sünnet Şöleni
  2. Ford Otosan
  3. Malatya
  4. Tekin Gürsoy

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